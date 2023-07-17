tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Изображение материала

Оскорбления и угрозы в подъезде опекуна Далера в Екатеринбурге закрасят

17 июля 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге коммунальные службы закрасят оскорбления и угрозы, которые нарисовали местные жители в подъезде опекуна умершего 6-летнего Далера Вероники Наумовой.

Займется этим «РЭМП УЖСК». Муж опекуна сообщал, что он и сам готов закрасить все стены, пишет «КП-Екатеринбург», хотя и подал заявку в УК. Ее рассмотрят в течение месяца.

Также по словам супруга Наумовой, он сталкивался с ситуацией, когда незнакомцы пинали дверь в квартиру, а также когда в подъезде стояла толпа незнакомых людей.

Мне от них не надо ни денег, ничего. Я уже согласен у них краску купить, чтобы самому все сделать, — добавил муж Наумовой.

Напомним, что опекун Вероника Наумова находится в СИЗО до конца лета. Ее обвиняют в истязаниях ребенка, сокрытии его смерти и мошенничестве при получении соцвыплат.

Опекун Далера из Екатеринбурга во время заседания просила отпустить ее к детям
Узнать подробнее
Читайте также:
«Узнал много нового»: муж опекунши Далера из Екатеринбурга хочет подать на разводОпекунша Далера из Екатеринбурга не смогла выйти на свободуОбвиняемая в убийстве Далера из Екатеринбурга опекун пытается выйти на свободу
#Елена Озерова#Екатеринбург#Стены#Угрозы#Оскорбления#УК#Подъезд#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Сегодня, 07:36
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила
Сегодня, 06:39
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Сегодня, 06:02