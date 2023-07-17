Оскорбления и угрозы в подъезде опекуна Далера в Екатеринбурге закрасят

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Займется этим «РЭМП УЖСК». Муж опекуна сообщал, что он и сам готов закрасить все стены, пишет «КП-Екатеринбург», хотя и подал заявку в УК. Ее рассмотрят в течение месяца.
Также по словам супруга Наумовой, он сталкивался с ситуацией, когда незнакомцы пинали дверь в квартиру, а также когда в подъезде стояла толпа незнакомых людей.
Мне от них не надо ни денег, ничего. Я уже согласен у них краску купить, чтобы самому все сделать, — добавил муж Наумовой.
Напомним, что опекун Вероника Наумова находится в СИЗО до конца лета. Ее обвиняют в истязаниях ребенка, сокрытии его смерти и мошенничестве при получении соцвыплат.