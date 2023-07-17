tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Изображение материала

Отменены автобусные туры из Екатеринбурга в Крым

17 июля 2023, 09:46
Фото: 1MI
Из Екатеринбурга в Крым нельзя будет уехать в путешествие: туры отменены до конца сезона. Их организаторы обосновали такое решение безопасностью граждан.

Также они отметили, что могут предложить отдыхающим множество других направлений для туризма, пишет Е1.

Известно, что туры отменены до конца сезона. Туроператор «Отрада» заявил о приостановлении продажи на эти путешествия до конца сезона. Здесь добавили, что с теми клиентами, кто уже купил путевки в Крым, обсуждать отмену будут в индивидуальном порядке.

Они добавили, что могут предложить клиентам много других направлений для отдыха.

Тагильчане могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Ветеранов Свердловской области бесплатно отправят на отдых в санатории и речной круизДетей погорельцев из Сосьвы планируется отправить на отдых в загородные лагеря
#Елена Озерова#Екатеринбург#Туры#Путешествия#Крым#Отдых#Летний отдых#Свободное время
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга
15 июля, 07:08
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
14 июля, 05:20
МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
14 июля, 10:08