Отменены автобусные туры из Екатеринбурга в Крым

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Также они отметили, что могут предложить отдыхающим множество других направлений для туризма, пишет Е1.
Известно, что туры отменены до конца сезона. Туроператор «Отрада» заявил о приостановлении продажи на эти путешествия до конца сезона. Здесь добавили, что с теми клиентами, кто уже купил путевки в Крым, обсуждать отмену будут в индивидуальном порядке.
Они добавили, что могут предложить клиентам много других направлений для отдыха.