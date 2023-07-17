Отменены автобусные туры из Екатеринбурга в Крым

Также они отметили, что могут предложить отдыхающим множество других направлений для туризма, пишет Е1.



Известно, что туры отменены до конца сезона. Туроператор «Отрада» заявил о приостановлении продажи на эти путешествия до конца сезона. Здесь добавили, что с теми клиентами, кто уже купил путевки в Крым, обсуждать отмену будут в индивидуальном порядке.