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Подтверждены смерть двух человек и травмы ребенка на Крымском мосту

17 июля 2023, 05:06
Фото: 1MI
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о двух погибших и пострадавшем ребенке на Крымском мосту.

Девочка получила травмы средней тяжести. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. В случае, если состояние девочки позволит, ее перевезут в Белгородскую область, сообщил Гладков.

Погибшими оказались родителей пострадавшей девочки.

Напомним, в районе трех часов утра на Крымском мосту случилось ЧП. В связи с этим движение на мосту было перекрыто. Туристам рекомендовали добираться до Крыма другими путями.

На Крымском мосту произошло ЧП. Сообщается о погибших
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