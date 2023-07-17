Подтверждены смерть двух человек и травмы ребенка на Крымском мосту

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Девочка получила травмы средней тяжести. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. В случае, если состояние девочки позволит, ее перевезут в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Погибшими оказались родителей пострадавшей девочки.
Напомним, в районе трех часов утра на Крымском мосту случилось ЧП. В связи с этим движение на мосту было перекрыто. Туристам рекомендовали добираться до Крыма другими путями.