Просил выйти из салона и хамил: маршрутчик нагрубил пассажирам в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Тагильчанка рассказала, что конфликт между водителем и пассажирами произошел в 18:20 часов 12 июля. Это случилось на остановке «Ленина» в стороны Выи с девушкой, которая намеревалась воспользоваться услугами перевозки.
Девушка пыталась сесть в данный транспорт, при этом она читала, куда данная маршрутка едет. На что водитель, наглым образом, не стал ждать. Проехал и громко возмущался, — рассказала тагильчанка Лёля паблику «Черный список Нижнего Тагила».
Пассажиры стали возмущаться произошедшим и сделали водителю замечание. В ответ на это он, по словам очевидца, хамски попросил всех выйти из маршрутки. В транспорте при этом ехали дети.
Как стало известно, управление городским хозяйством Нижнего Тагила направило информацию перевозчику — в «Объединение „Союз-НТ“». Все обстоятельства, в том числе личность водителя, сейчас устанавливаются.
Напоминаем, что при обнаружении нарушений в работе общественного транспорта для принятия мер дисциплинарного воздействия обратитесь, пожалуйста, в компанию-перевозчик; в единую дежурно-диспетчерскую службу: 25-78-83, 112 (круглосуточно); в службу заказчика городского хозяйства: 41-91-31 (с 8:30 до 17:30); в управление городским хозяйством: 48-41-54 (с 8:30 до 17:30). Обязательно укажите дату и время нарушения, — посоветовали в мэрии.