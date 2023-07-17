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Published Сегодня, 13:18

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Просил выйти из салона и хамил: маршрутчик нагрубил пассажирам в Нижнем Тагиле

17 июля 2023, 13:18
Фото: Midjourney
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на хамское поведение водителя, управляющего маршруткой №5 в Нижнем Тагиле.

Тагильчанка рассказала, что конфликт между водителем и пассажирами произошел в 18:20 часов 12 июля. Это случилось на остановке «Ленина» в стороны Выи с девушкой, которая намеревалась воспользоваться услугами перевозки.

Девушка пыталась сесть в данный транспорт, при этом она читала, куда данная маршрутка едет. На что водитель, наглым образом, не стал ждать. Проехал и громко возмущался, — рассказала тагильчанка Лёля паблику «Черный список Нижнего Тагила».

Пассажиры стали возмущаться произошедшим и сделали водителю замечание. В ответ на это он, по словам очевидца, хамски попросил всех выйти из маршрутки. В транспорте при этом ехали дети.

Как стало известно, управление городским хозяйством Нижнего Тагила направило информацию перевозчику — в «Объединение „Союз-НТ“». Все обстоятельства, в том числе личность водителя, сейчас устанавливаются.

Напоминаем, что при обнаружении нарушений в работе общественного транспорта для принятия мер дисциплинарного воздействия обратитесь, пожалуйста, в компанию-перевозчик; в единую дежурно-диспетчерскую службу: 25-78-83, 112 (круглосуточно); в службу заказчика городского хозяйства: 41-91-31 (с 8:30 до 17:30); в управление городским хозяйством: 48-41-54 (с 8:30 до 17:30). Обязательно укажите дату и время нарушения, — посоветовали в мэрии.
Водитель автобуса в Нижнем Тагиле уволен за хамство пассажирам
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