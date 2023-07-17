Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
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Updated Сегодня, 14:35
На хамское поведение водителя, управляющего маршруткой №5, пожаловались тагильчанка. По ее словам, вечером 12 июля на остановке «Ленина» в стороны Выи мужчина вступил в конфликт с пассажирами и просил их выйти.
После убийства собаки в Черноисточинске возбуждено уголовное дело. Стрелявшего обвиняют по статье за жесткое обращение с животными. По факту случившегося проводится расследование.
81,7 миллиона рублей выделено на ремонт Исинского тракта на территории Горноуральского городского округа. Работы продлятся три года, уже ищется подрядчик. Первый этап работ должен быть окончен к 30 сентября 2023 года.
Превышения сероводорода ловил газоанализатор TagilCity.ru, на контейнерной площадке были обнаружены опасные отходы, а на водохранилище из-за жары погибла рыба. Собрали подборку главных эко-событий прошедшей недели в Нижнем Тагиле и регионе.
Археологические работы для историко-культурной экспертизы на месте строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле проведет компания из Челябинска. Контракт будет подписан на сумму 276,8 тысячи рублей.