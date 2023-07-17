tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Изображение материала

Раскопки на ГГМ, нахамивший водитель и ремонт дороги под Нижним Тагилом

17 июля 2023, 14:31
Фото: Midjourney
Раскопки на ГГМ, нахамивший водитель и ремонт дороги под Нижним Тагилом. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 июля.

На хамское поведение водителя, управляющего маршруткой №5, пожаловались тагильчанка. По ее словам, вечером 12 июля на остановке «Ленина» в стороны Выи мужчина вступил в конфликт с пассажирами и просил их выйти.

Просил выйти из салона и хамил: маршрутчик нагрубил пассажирам в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

После убийства собаки в Черноисточинске возбуждено уголовное дело. Стрелявшего обвиняют по статье за жесткое обращение с животными. По факту случившегося проводится расследование.

Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила
Узнать подробнее

81,7 миллиона рублей выделено на ремонт Исинского тракта на территории Горноуральского городского округа. Работы продлятся три года, уже ищется подрядчик. Первый этап работ должен быть окончен к 30 сентября 2023 года.

Три года будут ремонтировать Исинский тракт на территории Горноуральского ГО
Узнать подробнее

Превышения сероводорода ловил газоанализатор TagilCity.ru, на контейнерной площадке были обнаружены опасные отходы, а на водохранилище из-за жары погибла рыба. Собрали подборку главных эко-событий прошедшей недели в Нижнем Тагиле и регионе.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Узнать подробнее

Археологические работы для историко-культурной экспертизы на месте строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле проведет компания из Челябинска. Контракт будет подписан на сумму 276,8 тысячи рублей.

Раскопки на месте будущей многопрофильной детской больницы пройдут в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Ремонт#Маршрутка#Водитель#Хамство#Эко-итоги#Воздух#Сероводород#Уголовное дело#Убийство собаки#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Сегодня, 07:36
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила
Сегодня, 06:39
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Сегодня, 06:02