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Ребенок из детского сада в Екатеринбурге попал в больницу с менингитом

17 июля 2023, 13:59
Фото: Midjourney
У ребенка, посещающего детский сад в Екатеринбурге, выявили менингит. Его отвезли в больницу.

О том, что в группе детсада выявлен ребенок с менингитом, сообщила мама одного из малышей. По словам женщины, у ее сына подскочила температура и второй день плохое самочувствие, пишет Е1.

В медучреждении ей сказали, что скорее всего у мальчика менингит в легкой форме. Также сведения о заболевшем дошкольнике подтвердили в свердловском Роспотребнадзоре. В ведомстве организовали проверку.

Ребенку, который был доставлен в больницу, сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Несколько человек из заболевших скончались.

Число заразившихся менингококком на Ozon в Екатеринбурге выросло до 10
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#18+#Инцидент#Больница#Ребенок#Менингит#Заболевание#Детский сад#Болезнь#Здоровье
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