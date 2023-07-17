Ребенок из детского сада в Екатеринбурге попал в больницу с менингитом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
О том, что в группе детсада выявлен ребенок с менингитом, сообщила мама одного из малышей. По словам женщины, у ее сына подскочила температура и второй день плохое самочувствие, пишет Е1.
В медучреждении ей сказали, что скорее всего у мальчика менингит в легкой форме. Также сведения о заболевшем дошкольнике подтвердили в свердловском Роспотребнадзоре. В ведомстве организовали проверку.
Ребенку, который был доставлен в больницу, сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, недавно в Екатеринбурге произошла вспышка менингита среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Несколько человек из заболевших скончались.