Рыба погибла в Волчихинском водохранилище из-за аномальной жары

По его словам, сбросов промышленных вод в акваторию водохранилища не осуществляется. Поэтому производства не могли стать причиной гибели рыбы. Он отметил, что всему виной высокие среднесуточные температуры. Вместе с ними повысилась и температура воды, сообщается в Telegram-канале «Вечерние ведомости».