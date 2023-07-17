Рыба погибла в Волчихинском водохранилище из-за аномальной жары

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
По его словам, сбросов промышленных вод в акваторию водохранилища не осуществляется. Поэтому производства не могли стать причиной гибели рыбы. Он отметил, что всему виной высокие среднесуточные температуры. Вместе с ними повысилась и температура воды, сообщается в Telegram-канале «Вечерние ведомости».
Напомним, ранее житель Свердловской области Сергей сообщил, что 15 июля на Волчихинском водохранилище много погибшей рыбы. Он предполагал, что это могло быть связано с загрязнением воды.