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Рыба погибла в Волчихинском водохранилище из-за аномальной жары

17 июля 2023, 04:43
Фото: 1MI
Аномальные превышения суточной температуры в Свердловской области стали причиной гибели рыбы в Волчихинском водохранилище. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По его словам, сбросов промышленных вод в акваторию водохранилища не осуществляется. Поэтому производства не могли стать причиной гибели рыбы. Он отметил, что всему виной высокие среднесуточные температуры. Вместе с ними повысилась и температура воды, сообщается в Telegram-канале «Вечерние ведомости».

Напомним, ранее житель Свердловской области Сергей сообщил, что 15 июля на Волчихинском водохранилище много погибшей рыбы. Он предполагал, что это могло быть связано с загрязнением воды.

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#Ирина Кирилова#Рыба#Водохранилище#Вода#Температура#Погода#Экология#Свердловская область#Денис Мамонтов
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