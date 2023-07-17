Скончался врач скорой помощи Дмитрий Дутляков в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Свой путь в медицину Дмитрий начал в 1983 году, когда устроился работать санитаром в неотложную травматологию. Через несколько лет он поступил в медицинский институт на «лечебное дело». В период учебы он начал работать на скорой — сначала фельдшером, потом врачом, пишет Е1.
В 2012 году Дмитрий стал заведующим подстанцией, а шестью годами ранее он получил высшую категорию. По словам его коллег, мужчина был замечательным специалистом, а также обаятельным, веселым и добрым человеком.
Известно, что последнее время Дмитрий долго находился на больничном, однако точная причина его смерти не сообщается.
Напомним, ночью 14 июля 2023 года в Екатеринбурге скончался 37-летний врач-инфекционист из-за того, что у него остановилось сердце. Прощание с ним состоялось 15 июля 2023 года.