Скончался врач скорой помощи Дмитрий Дутляков в Екатеринбурге

Свой путь в медицину Дмитрий начал в 1983 году, когда устроился работать санитаром в неотложную травматологию. Через несколько лет он поступил в медицинский институт на «лечебное дело». В период учебы он начал работать на скорой — сначала фельдшером, потом врачом, пишет Е1.