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Скончался врач скорой помощи Дмитрий Дутляков в Екатеринбурге

17 июля 2023, 16:28
Фото: Пресс-служба скорой помощи по Екатеринбургу

Скончался известный врач скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался известный 56-летний врач Дмитрий Дутляков, работавший на скорой помощи.

Свой путь в медицину Дмитрий начал в 1983 году, когда устроился работать санитаром в неотложную травматологию. Через несколько лет он поступил в медицинский институт на «лечебное дело». В период учебы он начал работать на скорой — сначала фельдшером, потом врачом, пишет Е1.

В 2012 году Дмитрий стал заведующим подстанцией, а шестью годами ранее он получил высшую категорию. По словам его коллег, мужчина был замечательным специалистом, а также обаятельным, веселым и добрым человеком.

Известно, что последнее время Дмитрий долго находился на больничном, однако точная причина его смерти не сообщается.

Напомним, ночью 14 июля 2023 года в Екатеринбурге скончался 37-летний врач-инфекционист из-за того, что у него остановилось сердце. Прощание с ним состоялось 15 июля 2023 года.

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