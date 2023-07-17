Снос трех аварийных домов на Старателе в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Всего на тендер заявилось три различных организации. Договор администрация города заключила с ООО «Омега». Компания ранее уже занималась сносом зданий в Нижнем Тагиле и пригороде.
Подрядчик должен демонтировать аварийные многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8 и 18 в течение 80 дней. Вокруг зданий установят ограждения, а мусор будут утилизировать в специализированную организацию. Все работы с коммуникациями необходимо согласовать с ресурсоснабжающими организациями.
ООО «Омега» зарегистрировано в Нижнем Тагиле с 2018 года, директор компании — Мария Гаева. Всего фирма заключила 15 госконтрактов на 24,6 миллиона рублей.