Снос трех аварийных домов на Старателе в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле

Подрядчик должен демонтировать аварийные многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8 и 18 в течение 80 дней. Вокруг зданий установят ограждения, а мусор будут утилизировать в специализированную организацию. Все работы с коммуникациями необходимо согласовать с ресурсоснабжающими организациями.