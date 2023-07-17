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Снос трех аварийных домов на Старателе в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле

17 июля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Сносом трех домов на Старателе в Нижнем Тагиле займется местная компания. ООО «Омега» снизило стоимость контракта с 4,1 миллиона до 2,2 миллиона рублей.

Всего на тендер заявилось три различных организации. Договор администрация города заключила с ООО «Омега». Компания ранее уже занималась сносом зданий в Нижнем Тагиле и пригороде.

Подрядчик должен демонтировать аварийные многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8 и 18 в течение 80 дней. Вокруг зданий установят ограждения, а мусор будут утилизировать в специализированную организацию. Все работы с коммуникациями необходимо согласовать с ресурсоснабжающими организациями.

ООО «Омега» зарегистрировано в Нижнем Тагиле с 2018 года, директор компании — Мария Гаева. Всего фирма заключила 15 госконтрактов на 24,6 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Снос#Аварийное жилье#Дом#Закупка#Подрядчик#Старатель#Город#Эксклюзив
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