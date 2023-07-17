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Стало известно, почему девочка выпила растворитель в детсаду в Серове

17 июля 2023, 16:40
Фото: 1MI
Родители детей, в чью группу детского сада в Серове ходит девочка, которая выпила растворитель, рассказали о том, почему это произошло, а также о ее состоянии.

Как оказалось, мама пострадавшей девочки всегда ставит в ее шкафчик бутылку с водой, а растворитель стоял в соседнем шкафчике в такой же емкости. По словам родителей, ребенок перепутал шкафчики и выпил вместо воды химическую жидкость.

Воспитательница, которая работала в этот день без нянечки, в этот момент отвлеклась на другого ребенка и не заметила, что пьет подопечная, пишет «КП-Екатеринбург».

В настоящее время девочка почти в порядке. В первый же день ее перевели в больничный городок из реанимационного отделения. Выяснилось, что пострадал только рот, внутренние органы и горло не были задеты.

Напомним, происшествие случилось 12 июля 2023 года. Девочку сразу же увезли в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Девочка выпила растворитель в детсаду Серова
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