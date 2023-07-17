Стало известно, почему девочка выпила растворитель в детсаду в Серове

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Как оказалось, мама пострадавшей девочки всегда ставит в ее шкафчик бутылку с водой, а растворитель стоял в соседнем шкафчике в такой же емкости. По словам родителей, ребенок перепутал шкафчики и выпил вместо воды химическую жидкость.
Воспитательница, которая работала в этот день без нянечки, в этот момент отвлеклась на другого ребенка и не заметила, что пьет подопечная, пишет «КП-Екатеринбург».
В настоящее время девочка почти в порядке. В первый же день ее перевели в больничный городок из реанимационного отделения. Выяснилось, что пострадал только рот, внутренние органы и горло не были задеты.
Напомним, происшествие случилось 12 июля 2023 года. Девочку сразу же увезли в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.