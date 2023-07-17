Три года будут ремонтировать Исинский тракт на территории Горноуральского ГО

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Подрядчика на ремонт ищет МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Выполнение работ, согласно графику, рассчитано на три года. Первый этап необходимо начать с 25 августа и окончить 30 сентября 2023 года. Сдать объект полностью подрядчик должен до 30 сентября 2025 года.
В документации указано, что автомобильная дорога по Исинскому тракту в границах Горноуральского городского округа находится в неудовлетворительном состоянии. На асфальтобетонном покрытии — ямочность, сетка трещин, выбоины, износ составляет до 50%. Протяженность ремонтируемого участка — 3,4 тысячи метров.
Подрядчику будет необходимо отремонтировать основную дорогу, съезды и парковки, остановки общественного транспорта, тротуары и обочины, очистить водопропускные трубы, установить дорожные знаки, нанести разметку.
Гарантия на верхний слой покрытия составит семь лет, на остановочные павильоны — три года, на дорожные знаки — пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 27 июля.