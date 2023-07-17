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Три года будут ремонтировать Исинский тракт на территории Горноуральского ГО

17 июля 2023, 11:10
Фото: tagilcity.ru
81,7 миллиона рублей выделено на ремонт Исинского тракта на территории Горноуральского городского округа. Работы рассчитаны на три года.

Подрядчика на ремонт ищет МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Выполнение работ, согласно графику, рассчитано на три года. Первый этап необходимо начать с 25 августа и окончить 30 сентября 2023 года. Сдать объект полностью подрядчик должен до 30 сентября 2025 года.

В документации указано, что автомобильная дорога по Исинскому тракту в границах Горноуральского городского округа находится в неудовлетворительном состоянии. На асфальтобетонном покрытии — ямочность, сетка трещин, выбоины, износ составляет до 50%. Протяженность ремонтируемого участка — 3,4 тысячи метров.

Фото: tagilcity.ru

Подрядчику будет необходимо отремонтировать основную дорогу, съезды и парковки, остановки общественного транспорта, тротуары и обочины, очистить водопропускные трубы, установить дорожные знаки, нанести разметку.

Гарантия на верхний слой покрытия составит семь лет, на остановочные павильоны — три года, на дорожные знаки — пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 27 июля.

Ремонт Исинского тракта начат в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Исинский тракт#Дорога#Ремонт#Закупка#Транспорт#Эксклюзив#ГГО и пригород
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