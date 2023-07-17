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Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила

17 июля 2023, 06:39
Фото: tagilcity.ru
В отделе полиции №21 МУ МВД «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по факту убийства собаки. Стрелявшего обвиняют по части 1 статьи 245 УК РФ — «жесткое обращение с животными с целью причинения боли и т. д.».

Постановление о возбуждении уголовного дела (документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) было вынесено 13 июля. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил хозяин застреленной собаки Андрей Ольховик.

Как стало известно, прокуратура Пригородного района проводила дополнительные следственные мероприятия и постановила возбудить уголовное дело. Копия постановления будет направлена прокурору Пригородного района Владимиру Березину. Сейчас по случившемуся будет проводится расследование.

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Напомним, инцидент с убийством собаки произошел 10 мая. Мужчина, вооружившись винтовкой, застрелил щенка алабая не менее, чем двумя выстрелами. Собака погибла спустя несколько минут после ранения. Хозяину животного ранее отказывали в возбуждении уголовного дела.

Стрелявшим оказался Владимир Штанько, директор одной из управляющих компаний Нижнего Тагила. Ранее в отказных материалах владельцу собаки сообщалось, что стрелявший не преследовал цель ранить животное или причинить ему страдание, а хотел напугать собаку.

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