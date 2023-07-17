Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Постановление о возбуждении уголовного дела (документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) было вынесено 13 июля. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил хозяин застреленной собаки Андрей Ольховик.
Как стало известно, прокуратура Пригородного района проводила дополнительные следственные мероприятия и постановила возбудить уголовное дело. Копия постановления будет направлена прокурору Пригородного района Владимиру Березину. Сейчас по случившемуся будет проводится расследование.
Напомним, инцидент с убийством собаки произошел 10 мая. Мужчина, вооружившись винтовкой, застрелил щенка алабая не менее, чем двумя выстрелами. Собака погибла спустя несколько минут после ранения. Хозяину животного ранее отказывали в возбуждении уголовного дела.
Стрелявшим оказался Владимир Штанько, директор одной из управляющих компаний Нижнего Тагила. Ранее в отказных материалах владельцу собаки сообщалось, что стрелявший не преследовал цель ранить животное или причинить ему страдание, а хотел напугать собаку.