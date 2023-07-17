Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила

Стрелявшим оказался Владимир Штанько, директор одной из управляющих компаний Нижнего Тагила. Ранее в отказных материалах владельцу собаки сообщалось, что стрелявший не преследовал цель ранить животное или причинить ему страдание, а хотел напугать собаку.