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Уралец заставил полицию и ФСБ разгружать фуру «Почты России»

17 июля 2023, 10:20
Фото: 1MI

Уралец позвонил в «Почту России» и заявил о взрывчатке в посылке

35-летний мужчина из Перми позвонил в call-центр «Почты России» и рассказал, что в одной из его посылок находится взрывчатка. В результате фура была экстренно остановлена в Екатеринбурге и осмотрена.

Случился инцидент 13 июля. Фура была остановлена в Екатеринбурге и осмотрена. Полицейские совместно с ФСБ несколько часов разгружали машину в поисках нужной посылки. Когда она была обнаружена, то в ней оказались только женские трусы и лифчики.

Оказалось, что пермяк обиделся, что ему долго не идет посылка. Он позвонил на горячую линию, чтобы узнать, где находится заказ. В процессе разговора он заявил, что в отправлении находится гексоген. Также он сказал, что если посылка не придет до 14 июля, то случатся «страшные вещи», пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, в графе с именем получателя была указана не фамилия самого мужчины, а та, которая у него указана в социальных сетях. Полиция установила личность звонившего. Если в его действиях будет усмотрено ложное сообщение о терроризме, то ему грозит штраф или принудительные работы.

Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
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#18+#Полиция#ФСБ#Почта России#Взрывчатка#Посылка#Штраф#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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