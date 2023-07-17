Уралец заставил полицию и ФСБ разгружать фуру «Почты России»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Случился инцидент 13 июля. Фура была остановлена в Екатеринбурге и осмотрена. Полицейские совместно с ФСБ несколько часов разгружали машину в поисках нужной посылки. Когда она была обнаружена, то в ней оказались только женские трусы и лифчики.
Оказалось, что пермяк обиделся, что ему долго не идет посылка. Он позвонил на горячую линию, чтобы узнать, где находится заказ. В процессе разговора он заявил, что в отправлении находится гексоген. Также он сказал, что если посылка не придет до 14 июля, то случатся «страшные вещи», пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, в графе с именем получателя была указана не фамилия самого мужчины, а та, которая у него указана в социальных сетях. Полиция установила личность звонившего. Если в его действиях будет усмотрено ложное сообщение о терроризме, то ему грозит штраф или принудительные работы.