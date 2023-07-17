Уралец заставил полицию и ФСБ разгружать фуру «Почты России»

Оказалось, что пермяк обиделся, что ему долго не идет посылка. Он позвонил на горячую линию, чтобы узнать, где находится заказ. В процессе разговора он заявил, что в отправлении находится гексоген. Также он сказал, что если посылка не придет до 14 июля, то случатся «страшные вещи», пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.