Установлена личность погибшей от молнии на Алтае жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Екатерина пошла в горы не в первый раз. Она работала в области промышленного альпинизма и занималась экстремальным скалолазанием, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
Также известно, что Екатерина часто посещала различные соревновательные сборы по России. В соцсетях она писала, что до 20-х чисел она будет без связи, так как полезет в горы.
В результате девушка и еще 13 экстремалов отправились в поход. Когда они находились на высоте 200 метров, в Екатерину попала молния. Она скончалась на месте.
Предварительно установлено, что этот маршрут не был зарегистрирован в МЧС.