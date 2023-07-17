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Published Сегодня, 13:11

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Установлена личность погибшей от молнии на Алтае жительницы Екатеринбурга

17 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Погибшей от удара молнии в походе на Алтае оказалась 27-летняя жительница Екатеринбурга. Тело девушки до сих пор находится в горах.

Екатерина пошла в горы не в первый раз. Она работала в области промышленного альпинизма и занималась экстремальным скалолазанием, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

Также известно, что Екатерина часто посещала различные соревновательные сборы по России. В соцсетях она писала, что до 20-х чисел она будет без связи, так как полезет в горы.

В результате девушка и еще 13 экстремалов отправились в поход. Когда они находились на высоте 200 метров, в Екатерину попала молния. Она скончалась на месте.

Предварительно установлено, что этот маршрут не был зарегистрирован в МЧС.

Жительницу Екатеринбурга убила молния при восхождении на гору в Красноярском крае
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#Екатеринбург#Молния#Алтай#Горы#Погибшая#Происшествия#Елена Озерова
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