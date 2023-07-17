В 100 раз снизилась стоимость газификации для жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Средства предоставляются в рамках федеральной программы «Чистый воздух». В начале реализации программы жители должны были платить 10% от стоимости услуг. Однако теперь цифра снижена в 100 раз и составляет порядка 200-250 рублей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, средства могут использоваться для установки газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования.
Также отмечается, что все жители города, проживающие в частных домах, могут подключить газ. Льготные категории — многодетные и малоимущие семьи, бюджетники, ветераны ВОВ, а также иные категории — могут подключиться бесплатно.
Также жителям Нижнего Тагила, которые ранее уже оплатили 10% за газификацию, получат также компенсацию. На данный момент поданы уже тысячи частных домов, их них почти 200 установили газовое оборудование и системы отопления. При этом почти в 50 домах запущен газ для отопления и приготовления еды.