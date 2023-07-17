В 100 раз снизилась стоимость газификации для жителей Свердловской области

Также жителям Нижнего Тагила, которые ранее уже оплатили 10% за газификацию, получат также компенсацию. На данный момент поданы уже тысячи частных домов, их них почти 200 установили газовое оборудование и системы отопления. При этом почти в 50 домах запущен газ для отопления и приготовления еды.