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В 100 раз снизилась стоимость газификации для жителей Свердловской области

17 июля 2023, 10:35
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила получат 200 млн рублей компенсации за подключение к газу

200 миллионов рублей было выделено Нижнему Тагилу на компенсацию затрат жителей города за перевод частного дома с печного на газовое отопление. Средства направлены губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Средства предоставляются в рамках федеральной программы «Чистый воздух». В начале реализации программы жители должны были платить 10% от стоимости услуг. Однако теперь цифра снижена в 100 раз и составляет порядка 200-250 рублей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, средства могут использоваться для установки газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования.

Также отмечается, что все жители города, проживающие в частных домах, могут подключить газ. Льготные категории — многодетные и малоимущие семьи, бюджетники, ветераны ВОВ, а также иные категории — могут подключиться бесплатно.

Также жителям Нижнего Тагила, которые ранее уже оплатили 10% за газификацию, получат также компенсацию. На данный момент поданы уже тысячи частных домов, их них почти 200 установили газовое оборудование и системы отопления. При этом почти в 50 домах запущен газ для отопления и приготовления еды.

634 млн рублей получила Свердловская область на газификацию
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