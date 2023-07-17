В ГД прошло рассмотрение законопроекта о запрете смены пола в РФ в третьем чтении

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Как сообщает телеканал Дума ТВ, также в новом законе прописан запрет на прием лекарств в целях смены пола. Исключается смена пола в документах без операции, а гражданам, которые ранее уже сменили пол, теперь запрещается быть усыновителями, опекунами и попечителями.
Новые правила указывают, что к смене пола не относятся медицинские вмешательства для устранения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые вызывают нарушение формирования половых органов у несовершеннолетних. Такие медицинские вмешательства отныне будут проводиться после выдачи соответствующего разрешения врачебной комиссией медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения России.
После проведения всех необходимых медицинских вмешательств от комиссии потребуется выдача заключения о соответствии половых признаков конкретному полу, на основе которого будут внесены изменения в запись актов гражданского состояния.
Ко второму чтению в законопроекте появилась поправка о прекращении брака в случае, если в запись акта гражданского состояния внесут сведения об изменении пола одним из супругов. Также теперь сменившие пол россияне не смогут усыновлять или брать под опеку детей, быть попечителями.
Согласно недавнему заявлению Вячеслава Володина, после подписания Минздравом РФ соглашения с ВОЗ решено было исключить из комиссий, которые выносят вердикт о необходимости смены пола, психологов. Человек мог пойти в частную клинику, где ему выдавали необходимую для смены пола справку, и с ее помощью получить желанную запись в паспорте, что, по мнению Володина, недопустимо.
Также ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев дал свой комментарий относительно ситуации с истинными, или, как их называют, ядерными трансгендерами. Он отметил, что таких случаев наблюдается не более одного на миллион, тогда как Запад пытается доказать своим гражданам, что их гораздо больше — один на сто тысяч.
Николаев напомнил, что сейчас доступны медицинские технологии, которые лечат таких людей не хирургическими методами, а с помощью психиатрии.