В ГД прошло рассмотрение законопроекта о запрете смены пола в РФ в третьем чтении

Также ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев дал свой комментарий относительно ситуации с истинными, или, как их называют, ядерными трансгендерами. Он отметил, что таких случаев наблюдается не более одного на миллион, тогда как Запад пытается доказать своим гражданам, что их гораздо больше — один на сто тысяч.