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В ГГО под Нижним Тагилом потушены все пожары

17 июля 2023, 14:43
Фото: Midjourney
Все природные пожары в Горноуральском городском округе под Нижним Тагилом потушены на 17 июля 2023 года.

При этом в Свердловской области локализованы 6 пожаров, площадь которых более 4 тысяч гектаров. Так, в Невьянском районе общая площадь трех возгораний составляет 3707 гектаров, в Верхней Пышме один пожар площадью 688 гектаров, в Кировграде — 74 гектара, а в Камышловском районе — 10,5 гектара.

Кроме того, в регионе тлеют торфяники. Площадь очага в Асбестовском округе составляет 3,5 квадратных метра, в Белоярском — 03, квадратных метра, в Сысерти — 300 квадратных метров, в Свободном — 2,5 квадратных метра, а в Кировском районе Екатеринбурга на улице Мурзинская — 0,38 квадратных метра.

Напомним, 15 и 16 июля 2023 года в связи с установленным в Свердловской области режимом ЧС проводились рейды лесов.

В Свердловской области из-за режима ЧС усилили патрули в лесах
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