В ГГО под Нижним Тагилом потушены все пожары

При этом в Свердловской области локализованы 6 пожаров, площадь которых более 4 тысяч гектаров. Так, в Невьянском районе общая площадь трех возгораний составляет 3707 гектаров, в Верхней Пышме один пожар площадью 688 гектаров, в Кировграде — 74 гектара, а в Камышловском районе — 10,5 гектара.