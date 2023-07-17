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Posted 17 июля, 15:00

Published 17 июля, 15:00

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

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В России утвердили «Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций»

17 июля 2023, 15:00
«Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года» утверждена Правительством Российской Федерации 11 июля 2023 года.

Утверждение концепции подтверждает приоритетность квантовых решений для технологического развития страны. Это даст импульс развитию направления, позволит ускорить программу коммерциализации технологий и привлечь новых инвесторов и потребителей. ОАО «РЖД» совместно с ФОИВами, регулятором и заинтересованными участниками экосистемы отрасли подготовит предложения по поэтапному и системному реформированию нормативно-правовой базы в целях реализации Концепции.

В рамках утвержденной Правительством России дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» ОАО «РЖД» при участии Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) ведет разработку национальных стандартов квантовых коммуникаций.

«Квантовые коммуникации — новая отрасль экономики, недостаточно регламентированная существующим законодательством. Мы считаем, что нормативная база должна стать одним из драйверов развития технологии квантовых коммуникаций. В рамках дорожной карты „Квантовые коммуникации“ разработаны шесть национальных стандартов, четыре из них уже утверждены Росстандартом. Таким образом, можно говорить о том, что сформированы единые требования к оборудованию, что, в свою очередь, обеспечит конкурентоспособность и качество продукции, а также повысит экономическую эффективность внедрения технологии», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов.

В ходе этой работы впервые унифицированы такие понятия, как «квантовый сигнал», «квантовый передатчик/приемник», «квантовая сеть» и др. Отдельное внимание уделено вопросам квантового распределения ключей. В ближайшей перспективе планируется утвердить еще два документа: стандарт по архитектуре типового программно-аппаратного комплекса (ПАК), реализующего распределение квантовых ключей в системе квантового интернета вещей, и стандарт его интерфейсов. В разработке и экспертизе серии стандартов в области квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей принимают участие три Центра компетенций НТИ, представляющие собой инженерно-образовательные консорциумы на базе российских университетов и научных организаций, которые занимаются развитием «сквозных» технологий НТИ.

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