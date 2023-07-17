Закладчица наркотиков поймана в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В результате, как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», женщина была задержана при выходе из подъезда своего дома по улице Карла Маркса с наркотиками.
Досмотрев ее, полицейские нашли 16 свертков с наркотиками. При осмотре ее квартиры, также были найдены запрещенные вещества. В общей сложности у нее изъяли около 70 грамм наркотических веществ.
Их продажей как установлено предварительно, женщина занималась с начала года. Она расфасовывала их и относила к местам закладок.
Ранее к уголовной ответственности тагильчанка не привлекалась, теперь в отношении нее возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Она находится под домашним арестом.