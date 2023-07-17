tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Изображение материала

Закладчица наркотиков поймана в Нижнем Тагиле

17 июля 2023, 08:51
Фото: 1MI
К причастности в продаже наркотиков заподозрили 29-летнюю жительницу Нижнего Тагила. В связи с этим за ней установили наблюдение.

В результате, как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», женщина была задержана при выходе из подъезда своего дома по улице Карла Маркса с наркотиками.

Досмотрев ее, полицейские нашли 16 свертков с наркотиками. При осмотре ее квартиры, также были найдены запрещенные вещества. В общей сложности у нее изъяли около 70 грамм наркотических веществ.

Их продажей как установлено предварительно, женщина занималась с начала года. Она расфасовывала их и относила к местам закладок.

Ранее к уголовной ответственности тагильчанка не привлекалась, теперь в отношении нее возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Она находится под домашним арестом.

Два молодых жителя Нижнего Тагила пытались продать 600 граммов наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Порядка 35 тысяч подростков в Свердловской области употребляют наркотикиМногодетная семейная пара из Арамиля оказалась закладчиками наркотиковПермяк с наркотиками попался под Нижним Тагилом из-за ДТП с фургоном
#Елена Озерова#Наркотики#Свердловская область#Нижний Тагил#Продажа#Продажа наркотиков#Криминал#18+
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга
15 июля, 07:08
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
14 июля, 05:20
МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
14 июля, 10:08