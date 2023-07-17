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Женщина пострадала в ДТП с трамваем и иномаркой в Нижнем Тагиле

17 июля 2023, 07:13
Фото: 1MI
Утром в 9:30 часов в районе Строительного техникума в Нижнем Тагиле произошла авария, в результате которой пострадал пассажир трамвая. О деталях инцидента редакции TagilCity.ru рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Авария произошла с трамваем, следующим по маршруту №8. Около 9:30 утра у дома №56а автомобиль Skoda совершал разворот на трамвайных путях и не предоставил преимущество в движении электротранспорту.

Произошло столкновение, из-за которого в трамвае пострадала женщина.

После осмотра медиками с ушибами отпущена домой, — сообщили в отделение пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».

Из-за аварии, по сообщению «Тагильского трамвая» в социальных сетях, временно не осуществлялось движение по маршруту №3 от пр. Ленина в сторону Красного Камня. Помимо этого, была небольшая задержка на маршруте №8.

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