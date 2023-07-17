Женщина пострадала в ДТП с трамваем и иномаркой в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Авария произошла с трамваем, следующим по маршруту №8. Около 9:30 утра у дома №56а автомобиль Skoda совершал разворот на трамвайных путях и не предоставил преимущество в движении электротранспорту.
Произошло столкновение, из-за которого в трамвае пострадала женщина.
После осмотра медиками с ушибами отпущена домой, — сообщили в отделение пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».
Из-за аварии, по сообщению «Тагильского трамвая» в социальных сетях, временно не осуществлялось движение по маршруту №3 от пр. Ленина в сторону Красного Камня. Помимо этого, была небольшая задержка на маршруте №8.