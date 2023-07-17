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Жительницу Екатеринбурга убила молния при восхождении на гору в Красноярском крае

17 июля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Туристка из Екатеринбурга погибла в парке «Ергаки» в Красноярском крае во время восхождения на пик Звездный. Ее ударила молния, сообщили в СК по Красноярскому краю.

Там рассказали, что группа из 14 туристов была в походе по горной местности. Утром 16 июля четверо из них начали подъем на пик. Когда они находились на высоте около 400 метров, погода резко ухудшилась. В частности, началась гроза. В результате ударила молния. Женщина погибла на месте, еще двое мужчин получили травмы ног.

На месте случившегося работали спасатели и следственная группа. По факту происшествия проводится проверка.

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