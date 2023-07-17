Жительницу Екатеринбурга убила молния при восхождении на гору в Красноярском крае

Там рассказали, что группа из 14 туристов была в походе по горной местности. Утром 16 июля четверо из них начали подъем на пик. Когда они находились на высоте около 400 метров, погода резко ухудшилась. В частности, началась гроза. В результате ударила молния. Женщина погибла на месте, еще двое мужчин получили травмы ног.