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77,8 миллиона потратят на питание пациентов в ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

18 июля 2023, 12:32
Фото: tagilcity.ru
Поставщика, который займется питанием пациентов в ГБ №1 в Нижнем Тагиле, ищет администрация медучреждения. Начальная цена контракта составляет 77,8 миллиона рублей.

Услугу необходимо оказывать ежедневно, включая нерабочие и праздничные дни, с 1 сентября 2023 года по 30 ноября 2025 года. Всего в медучреждении функционирует 10 отделений на 405 коек.

Для пациентов предусмотрено четырехразовое питание и несколько вариантов диеты, в том числе низкобелковая, высокобелковая и эндокринная. В зависимости от этого тагильчанам будет предоставляться различная пища.

Меню уже утверждено администрацией больницы, однако в него можно вносить изменения. При этом должны быть сохранены химический состав и энергетическая ценность рациона питания. Кормить и поить пациентов будут различными салатами, кашами, супами, мясом, курицей, рыбой, овощами, компотами, чаем, кефиром и другими блюдами.

Фото: tagilcity.ru

Больница на время договора сдаст поставщику в аренду помещение площадью 538,8 квадратных метра за 138,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, арендатор за свой счет должен провести в помещении капремонт на сумму не менее 2,9 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Больница#Питание#Пациенты#Закупка#Еда#Экономика#Эксклюзив
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