77,8 миллиона потратят на питание пациентов в ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Меню уже утверждено администрацией больницы, однако в него можно вносить изменения. При этом должны быть сохранены химический состав и энергетическая ценность рациона питания. Кормить и поить пациентов будут различными салатами, кашами, супами, мясом, курицей, рыбой, овощами, компотами, чаем, кефиром и другими блюдами.