77,8 миллиона потратят на питание пациентов в ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Услугу необходимо оказывать ежедневно, включая нерабочие и праздничные дни, с 1 сентября 2023 года по 30 ноября 2025 года. Всего в медучреждении функционирует 10 отделений на 405 коек.
Для пациентов предусмотрено четырехразовое питание и несколько вариантов диеты, в том числе низкобелковая, высокобелковая и эндокринная. В зависимости от этого тагильчанам будет предоставляться различная пища.
Меню уже утверждено администрацией больницы, однако в него можно вносить изменения. При этом должны быть сохранены химический состав и энергетическая ценность рациона питания. Кормить и поить пациентов будут различными салатами, кашами, супами, мясом, курицей, рыбой, овощами, компотами, чаем, кефиром и другими блюдами.
Больница на время договора сдаст поставщику в аренду помещение площадью 538,8 квадратных метра за 138,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, арендатор за свой счет должен провести в помещении капремонт на сумму не менее 2,9 миллиона рублей.