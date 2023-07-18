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Банк ДОМ. РФ будет финансировать строительство модульных гостиниц

18 июля 2023, 09:44
Фото: Банк ДОМ.РФ
Инвесторы, желающие строить круглогодичные модульные гостиницы, смогут получить от Банка ДОМ.РФ от 100 млн рублей в качестве кредита на срок до 7 лет.

Представитель банка сообщил, что Банк ДОМ.РФ уже рассматривает свыше 20 заявок на финансирование подобных объектов. Они поступили из Московской, Калининградской областей и ещё шести субъектов Российской Федерации.

«Всесезонные модульные гостиницы — один из наиболее популярных и востребованных сегодня форматов размещения. Они не являются капитальными зданиями и имеют ряд преимуществ — короткие сроки возведения, возможность размещения на особо охраняемых природных территориях, а также экономия при строительстве за счет инженерных и земляных работ. Ожидаем высокий спрос на продукт, до конца года объем выданного по данному треку финансирования может достигнуть 3 млрд рублей», — отметил Антон Никитин, вице-президент Банка ДОМ.РФ.

Также он подчеркнул, что данное направление важно для развития внутреннего туризма, популяризации уникальных природных условий, исторического и культурного наследия России.

Напомним, Банк ДОМ.РФ реализует проекты строительства туристической инфраструктуры с 2021 года. Портфель одобренных проектов в сфере туризма превышает 50 млрд рублей. В 9 регионах России будут созданы гостиницы уровня комфорта и обслуживания от трех звезд с номерным фондом свыше 2000 единиц.

Банк ДОМ.РФ входит в первую тройку отечественных банков по ипотечному портфелю и объему проектного финансирования застройщиков.

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