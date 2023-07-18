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Бастрыкин заинтересовался делом о выпившей растворитель девочке в Серове

18 июля 2023, 04:50
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин отдал поручение доложить о ходе проверки происшествия с девочкой в детском саду в Серове, которая выпила вместо воды растворитель.

Сейчас проверку по факту инцидента проводят сотрудники Следственного комитета. Доложить было поручено временно исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, ЧП произошло 12 июля 2023 года. Девочка, перепутав шкафчики, открыла вместо своего соседний, в котором стояла бутылка с химической жидкостью и, думая, что это вода, выпила ее.

Девочку отвезли в больницу. Там выяснилось, что от ожога пострадал только рот, горло и внутренние органы в порядке. Сейчас ребенок находится в больничном городке.

Стало известно, почему девочка выпила растворитель в детсаду в Серове
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