Бастрыкин заинтересовался делом о выпившей растворитель девочке в Серове

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Сейчас проверку по факту инцидента проводят сотрудники Следственного комитета. Доложить было поручено временно исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Напомним, ЧП произошло 12 июля 2023 года. Девочка, перепутав шкафчики, открыла вместо своего соседний, в котором стояла бутылка с химической жидкостью и, думая, что это вода, выпила ее.
Девочку отвезли в больницу. Там выяснилось, что от ожога пострадал только рот, горло и внутренние органы в порядке. Сейчас ребенок находится в больничном городке.