Буцаев рассказал о новых требованиях к утилизации ОЭЭО

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Данные требования позволят внести вклад в экономику замкнутого цикла.
Как пишет издание gorod55.ru, по словам главы РЭО Буцаева, в сфере утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО) сложилась ситуация, когда компании-утилизаторы извлекают из электролома только максимально ликвидные фракции. В итоге на низком уровне находится глубина переработки таких отходов.
В соответствии с новыми правилами глубина переработки должна будет составлять 85 процентов. Это значит, что утилизаторы должны будут от общей массы поступивших на переработку отходов получить не менее восьмидесяти пяти процентов вторичного сырья. Для контроля вводятся требования, в том числе оборудование объектов утилизации ОЭЭО системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции.
Также компании, которые осуществляют сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов IV класса опасности должны будут иметь соответствующую лицензию и при оказании услуги в числе видов работ, осуществляемых в составе лицензируемого вида деятельности, указывать утилизацию отходов соответствующего класса опасности, а также соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.
С началом действия приказа вступает в силу еще одно требование: предприятие должно обладать на праве собственности или ином законном основании оборудованием и специализированными установками (в том числе мобильными), используемыми для осуществления деятельности по утилизации отходов, отнесенных к конкретным группам однородных отходов. Мощности должны соответствовать требованиям, которые прописаны в приказе Минприроды России № 173. Новые требования позволят внести вклад в формирование в Российской Федерации экономики замкнутого цикла.