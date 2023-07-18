Буцаев рассказал о новых требованиях к утилизации ОЭЭО

В соответствии с новыми правилами глубина переработки должна будет составлять 85 процентов. Это значит, что утилизаторы должны будут от общей массы поступивших на переработку отходов получить не менее восьмидесяти пяти процентов вторичного сырья. Для контроля вводятся требования, в том числе оборудование объектов утилизации ОЭЭО системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции.