Движение на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле будет перекрыто на месяц

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
С июля по август на данном участке улицы будет проходить капремонт сети водоотведения, так как коллектор сильно износился за последние годы, из-за чего возрос риск аварий. На сетях была обнаружена коррозия верхнего свода трубы, рассказали в пресс-службе администрации города.
Из-за этого транспортное движение организуют по Выйской улице и установят соответствующие дорожные знаки. Автобусы будут временно останавливаться возле домов № 27 и № 35.
Напомним, до 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле перекрыто движение на улице Окунева из-за ремонта теплотрассы.