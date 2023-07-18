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Движение на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле будет перекрыто на месяц

18 июля 2023, 13:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет перекрыто движение на улице Верхняя Черепанова в связи с тем, что будут проводиться плановые работы. Улицу перекроют с 19 июля до 19 августа 2023 года от дома № 52 до дома № 56.

С июля по август на данном участке улицы будет проходить капремонт сети водоотведения, так как коллектор сильно износился за последние годы, из-за чего возрос риск аварий. На сетях была обнаружена коррозия верхнего свода трубы, рассказали в пресс-службе администрации города.

Из-за этого транспортное движение организуют по Выйской улице и установят соответствующие дорожные знаки. Автобусы будут временно останавливаться возле домов № 27 и № 35.

Напомним, до 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле перекрыто движение на улице Окунева из-за ремонта теплотрассы.

Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле будет перекрыто на две недели
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Движение#Капитальный ремонт#Сеть#Водоотведение#Автобусы#Улица#Остановки#Транспорт
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