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«Едва не попрощались с жизнью»: семья чуть не попала в ДТП на екатеринбургской трассе

18 июля 2023, 07:43
Фото: "ЧП Нижний Тагил"
На екатеринбургской трассе едва не произошло лобовое ДТП. Семья ехала по автодороге и решила совершить обгон вместе с еще одной машиной.

Один автомобиль успел это сделать, а второй едва ли не успел, так как ехавшая по их же полосе фура внезапно набрала скорость. Об этом сообщается в сообществе «ЧП Нижний Тагил».

Мы чуть не попрощались с жизнью из-за данного гражданина! Водитель фуры ехал медленно. Первый водитель авто успел закончить маневр, а мы нет, так как дальнобойщик решил резко дать по газам и не пропустил нас встать в ряд, — утверждает семья из легкового авто.

Также они написали, что в салоне вместе с ними находились дети.

В это же время по своей полосе (по встречке к легковушке) ехала машина. В результате аварии удалось избежать, так как ехавшая по встречной полосе машина резко съехала на обочину.

Пользователи соцсетей в ответ на пост отметили, что по правилам дорожного движения, обгон «паровозиками», то есть несколькими машинами сразу, запрещен. Это сказано в пункте 11.2. ПДД. В связи с этим пользователи интернета отметили, что в данном случае правила нарушили оба водителя.

Судя по фото, они едут в гору, и чтобы груженной фуре забраться в горку, он набирает скорость. Это логично и каждый водитель легковушки это должен понимать. Так что автор поста сам виноват в данной ситуации, не рассчитал свои силы и полез на обгон, тем более «паровозиком», — добавил пользователь Иван.
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