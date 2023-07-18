Уровень воды в Иван-озере под Нижним Тагилом все еще ниже того, что был в 2021 году — до того, как разрушилась плотина ливневыми дождями. Тогда в водоеме произошла экологическая катастрофа, последствия которой дают о себе знать и сейчас.