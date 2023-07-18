tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Изображение материала

Эко-катастрофа на Иван-озере дает о себе знать, а открытие МФЦ снова затянулось

18 июля 2023, 14:55
Фото: Midjourney
Эко-катастрофа на Иван-озере дает о себе знать, а открытие МФЦ снова затянулось. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 июля.

Поставщика питания для пациентов в горбольницы №1 в Нижнем Тагиле ищет администрация медучреждения. Начальная стоимость контракта оценивается 77,8 миллиона рублей. Кормить пациентов необходимо будет ежедневно.

77,8 миллиона потратят на питание пациентов в ГБ № 1 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Уровень воды в Иван-озере под Нижним Тагилом все еще ниже того, что был в 2021 году — до того, как разрушилась плотина ливневыми дождями. Тогда в водоеме произошла экологическая катастрофа, последствия которой дают о себе знать и сейчас.

Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
Узнать подробнее

Открытие нового офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле откладывается еще на два месяца. В здании нужно доделать ремонт, подключить сигнализацию и отштукатурить стены.

Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца
Узнать подробнее

На екатеринбургской трассе чуть не произошло лобовое ДТП. Семья ехала по автодороге и решила совершить обгон вместе с еще одной машиной. Так как двигающая по их полосе фура внезапно набрала скорость, сделать это водитель легкового авто едва ли не успел. ДТП удалось избежать благодаря тому, что встречная машина съехала на обочину.

«Едва не попрощались с жизнью»: семья чуть не попала в ДТП на екатеринбургской трассе
Узнать подробнее

Сероводород в 1,25 раза превышал норму в воздухе Нижнего Тагила 18 июля. Замеры проводились при температуре +20 градусов и юго-западном ветре со скоростью 3 м/с около ж/д вокзала.

Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля
Узнать подробнее
#Иван-озеро#Сероводород#Замеры воздуха#Пациенты#Поставщик питания#Больница#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#Елена Озерова
Подпишитесь
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
Сегодня, 11:42
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля
Сегодня, 05:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Вчера, 07:36
Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца
Сегодня, 11:24
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Вчера, 06:02
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57