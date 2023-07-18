Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Поставщика питания для пациентов в горбольницы №1 в Нижнем Тагиле ищет администрация медучреждения. Начальная стоимость контракта оценивается 77,8 миллиона рублей. Кормить пациентов необходимо будет ежедневно.
Уровень воды в Иван-озере под Нижним Тагилом все еще ниже того, что был в 2021 году — до того, как разрушилась плотина ливневыми дождями. Тогда в водоеме произошла экологическая катастрофа, последствия которой дают о себе знать и сейчас.
Открытие нового офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле откладывается еще на два месяца. В здании нужно доделать ремонт, подключить сигнализацию и отштукатурить стены.
На екатеринбургской трассе чуть не произошло лобовое ДТП. Семья ехала по автодороге и решила совершить обгон вместе с еще одной машиной. Так как двигающая по их полосе фура внезапно набрала скорость, сделать это водитель легкового авто едва ли не успел. ДТП удалось избежать благодаря тому, что встречная машина съехала на обочину.
Сероводород в 1,25 раза превышал норму в воздухе Нижнего Тагила 18 июля. Замеры проводились при температуре +20 градусов и юго-западном ветре со скоростью 3 м/с около ж/д вокзала.