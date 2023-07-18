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Еще один случай менингита выявлен в детском саду в Екатеринбурге

18 июля 2023, 16:46
Фото: 1MI

Группа в детском саду в Екатеринбурге отправлена на карантин из-за менингита

Из-за выявленного случая заболевания менингитом в детском саду в Екатеринбурге вся группа была отправлена на карантин.

Детей отправили на карантин до 2 августа 2023 года включительно. Потом воспитанников начнут принимать в садик только при наличии соответствующей справки от врача, пишет Е1.

По словам родителей, администрация садика выслала им приказ о закрытии группы на карантин, но подробностей при этом не сообщает. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию о зараженном ребенке.

Напомним, недавно в Екатеринбурге менингит в легкой форме был диагностирован у дошкольника, которого из-за заболевания отправили в больницу. Мальчику сейчас оказывается необходимое медицинское лечение.

Ребенок из детского сада в Екатеринбурге попал в больницу с менингитом
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Больница#Ребенок#Дети#Болезнь#Заболевание#Карантин#Менингит#Детский сад#Здоровье
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