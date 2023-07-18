Еще один случай менингита выявлен в детском саду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Детей отправили на карантин до 2 августа 2023 года включительно. Потом воспитанников начнут принимать в садик только при наличии соответствующей справки от врача, пишет Е1.
По словам родителей, администрация садика выслала им приказ о закрытии группы на карантин, но подробностей при этом не сообщает. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию о зараженном ребенке.
Напомним, недавно в Екатеринбурге менингит в легкой форме был диагностирован у дошкольника, которого из-за заболевания отправили в больницу. Мальчику сейчас оказывается необходимое медицинское лечение.