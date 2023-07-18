Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года

Контракт на восстановление администрация ГГО заключила только в 2022 году, и то после иска от природоохранной прокуратуры. В итоге работы по реконструкции объекта начались лишь во второй половине 2022 года, более чем через год после аварии. Все это время вода из водоема утекала, нарушив привычную среду обитания рыб, птиц и млекопитающих.