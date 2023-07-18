Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Вода в так называемом Иван-озере, которое находится недалеко от Вагонки и названо в честь директора УВЗ Ивана Окунева, до сих пор не вернулась на прежний уровень. Уровень воды снизился на несколько метров, в 2022 году через осушенное озеро можно было пройти на противоположный берег.
В середине июля 2023 года редакция TagilCity.ru вновь побывала на месте, чтобы проверить состояние водохранилища. Оказалось, что после строительства новой плотины воды стало больше по сравнению с 2022 годом, но все еще недостаточно, чтобы заявить о возврате к первоначальному состоянию. На берегу все еще лежат ракушки погибших моллюсков.
С возвращением части воды озеро вновь пользуется популярностью у любителей рыбалки.
Рыбаки ходят постоянно, рыба в некотором количестве есть, — рассказал TagilCity.ru местный житель, который удил рыбу на берегу.
Также на дальнем берегу озера редакция заметила трех цапель: птицы стояли на мелководье и кружили над водой и лесом.
Ранее водоем, именуемый в народе Иван-озеро или Исинский пруд, обмелел из-за аварии на плотине. Ее размыло после дождей в начале июня 2021 года. Вода хлынула вниз к садам и дороге, весь пруд фактически вытек через разрушенную насыпь. Вот так выглядела территория осенью 2022 года:
Контракт на восстановление администрация ГГО заключила только в 2022 году, и то после иска от природоохранной прокуратуры. В итоге работы по реконструкции объекта начались лишь во второй половине 2022 года, более чем через год после аварии. Все это время вода из водоема утекала, нарушив привычную среду обитания рыб, птиц и млекопитающих.