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Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года

18 июля 2023, 11:42
Фото: tagilcity.ru
Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)
Уровень воды в водохранилище под Нижним Тагилом все еще ниже того, что был в 2021 году — до разрушения плотины ливневыми дождями. В водоеме на территории Горноуральского городского округа произошла настоящая экологическая катастрофа, а ее последствия до сих пор не устранены.

Вода в так называемом Иван-озере, которое находится недалеко от Вагонки и названо в честь директора УВЗ Ивана Окунева, до сих пор не вернулась на прежний уровень. Уровень воды снизился на несколько метров, в 2022 году через осушенное озеро можно было пройти на противоположный берег.

В середине июля 2023 года редакция TagilCity.ru вновь побывала на месте, чтобы проверить состояние водохранилища. Оказалось, что после строительства новой плотины воды стало больше по сравнению с 2022 годом, но все еще недостаточно, чтобы заявить о возврате к первоначальному состоянию. На берегу все еще лежат ракушки погибших моллюсков.

Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)
Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)
Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)
Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)
Иван-озеро под Нижним Тагилом (Исинский пруд)
Фото: tagilcity.ru

С возвращением части воды озеро вновь пользуется популярностью у любителей рыбалки.

Рыбаки ходят постоянно, рыба в некотором количестве есть, — рассказал TagilCity.ru местный житель, который удил рыбу на берегу.
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Также на дальнем берегу озера редакция заметила трех цапель: птицы стояли на мелководье и кружили над водой и лесом.

Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним ТагиломЦапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Цапли на Иван-озере под Нижним Тагилом
Фото: tagilcity.ru

Ранее водоем, именуемый в народе Иван-озеро или Исинский пруд, обмелел из-за аварии на плотине. Ее размыло после дождей в начале июня 2021 года. Вода хлынула вниз к садам и дороге, весь пруд фактически вытек через разрушенную насыпь. Вот так выглядела территория осенью 2022 года: 

Контракт на восстановление администрация ГГО заключила только в 2022 году, и то после иска от природоохранной прокуратуры. В итоге работы по реконструкции объекта начались лишь во второй половине 2022 года, более чем через год после аварии. Все это время вода из водоема утекала, нарушив привычную среду обитания рыб, птиц и млекопитающих.

Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеления
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