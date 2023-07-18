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К 300-летию Екатеринбурга планируется завершить строительство нового лицея

18 июля 2023, 16:08
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Основные строительные работы нового лицея, расположенного в Солнечном районе в Екатеринбурге, планируется завершить к юбилею города, который пройдет в августе 2023 года.

Здание будущей частной школы рассчитано на 1,2 тысячи мест. В образовательный центр будут включены спортивный и учебный блоки, технопарк «Кванториум» для детей, стадион и общественный центр, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В лицее можно будет посещать мастерские, посвященные различным видам творчества, организовывать спортивные мероприятия, ярмарки и концерты. Сейчас благоустраивается территория образовательного учреждения, ведутся подготовительные работы по устройству амфитеатра, завершается оборудование стадиона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Внутри помещения обустраивают классы, монтируют перегородки, игровое оснащение. Также в конце июля 2023 года в классах начальной школы начнут устанавливать компьютерную технику.

По словам замдиректора застройщика «Атомстройкомплекс» Романа Бабушкина, полностью все работы по строительству и обустройству лицея будут завершены к 1 декабря 2023 года.

Напомним, в Екатеринбурге началось строительство нового кампуса УрФУ мирового уровня, которое планируют завершить к 2026 году.

Кампус мирового уровня УрФУ в Екатеринбурге будет построен к 2026 году
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Школа#Лицей#Строительство#Юбилей города#Оборудование#Дети#Образование#Учеба#Школьники#Общество
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