К 300-летию Екатеринбурга планируется завершить строительство нового лицея

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Здание будущей частной школы рассчитано на 1,2 тысячи мест. В образовательный центр будут включены спортивный и учебный блоки, технопарк «Кванториум» для детей, стадион и общественный центр, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В лицее можно будет посещать мастерские, посвященные различным видам творчества, организовывать спортивные мероприятия, ярмарки и концерты. Сейчас благоустраивается территория образовательного учреждения, ведутся подготовительные работы по устройству амфитеатра, завершается оборудование стадиона.
Внутри помещения обустраивают классы, монтируют перегородки, игровое оснащение. Также в конце июля 2023 года в классах начальной школы начнут устанавливать компьютерную технику.
По словам замдиректора застройщика «Атомстройкомплекс» Романа Бабушкина, полностью все работы по строительству и обустройству лицея будут завершены к 1 декабря 2023 года.
Напомним, в Екатеринбурге началось строительство нового кампуса УрФУ мирового уровня, которое планируют завершить к 2026 году.