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Лучшую фотографию цветов выберут в Нижнем Тагиле

18 июля 2023, 14:30
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле началось проведение акции «Как прекрасен наш Тагил!» Мероприятие стартовало 17 июля 2023 года.

О том, что в городе проводится данная акция, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила. Данное учреждение является организатором акции.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Поучаствовать в мероприятии может любой житель города. Для этого тагильчанам необходимо сделать трафарет и через него запечатлеть на фотокамеру цветы, растущие в Нижнем Тагиле. Все фотографии горожанам можно размещать на своих аккаунтах во ВКонтакте с хэштегом #красотаНТ2023.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге около Храма-на-крови состоялся праздник Белого цветка, во время которого был проведен конкурс украшенных белыми бумажными цветами колясок, предназначенных для детей.

Парад украшенных цветками колясок состоялся в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Акция#Цветы#Фотография#Горожане#Соцсеть#Мероприятие#Город
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