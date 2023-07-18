Лучшую фотографию цветов выберут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
О том, что в городе проводится данная акция, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила. Данное учреждение является организатором акции.
Поучаствовать в мероприятии может любой житель города. Для этого тагильчанам необходимо сделать трафарет и через него запечатлеть на фотокамеру цветы, растущие в Нижнем Тагиле. Все фотографии горожанам можно размещать на своих аккаунтах во ВКонтакте с хэштегом #красотаНТ2023.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге около Храма-на-крови состоялся праздник Белого цветка, во время которого был проведен конкурс украшенных белыми бумажными цветами колясок, предназначенных для детей.