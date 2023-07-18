Лучшую фотографию цветов выберут в Нижнем Тагиле

Поучаствовать в мероприятии может любой житель города. Для этого тагильчанам необходимо сделать трафарет и через него запечатлеть на фотокамеру цветы, растущие в Нижнем Тагиле. Все фотографии горожанам можно размещать на своих аккаунтах во ВКонтакте с хэштегом #красотаНТ2023.