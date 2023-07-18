Малый и средний бизнес привлечет финансирование под «зонтичные» поручительства КМСП

Из-за отсутствия залогового обеспечения многие малые и средние предприятия не могут получить кредит в банке для развития своего бизнеса. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что все имущество таких предпринимателей уже находится в залоге у банков. После того, как корпорация увеличила сумму «зонтичной» поддержки субъектов МСП, вырастет количество предпринимателей, у которых появится возможность привлекать финансирование банков для развития производства и расширения бизнеса. Кроме этого, предприятия смогут открывать новые рабочие места.