Малый и средний бизнес привлечет финансирование под «зонтичные» поручительства КМСП

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 11:37
43 млрд рублей Корпорация МСП уже направила банкам-партнерам в рамках программы господдержки малого и среднего бизнеса, в которой принимают участие двадцать три кредитных организации. Отмечается, что в этом году размер финансирования КМСП составил на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информационное издание ria.ru.
Из-за отсутствия залогового обеспечения многие малые и средние предприятия не могут получить кредит в банке для развития своего бизнеса. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что все имущество таких предпринимателей уже находится в залоге у банков. После того, как корпорация увеличила сумму «зонтичной» поддержки субъектов МСП, вырастет количество предпринимателей, у которых появится возможность привлекать финансирование банков для развития производства и расширения бизнеса. Кроме этого, предприятия смогут открывать новые рабочие места.
Исаевич пояснил, что «зонтичный» механизм сделал более доступным кредитование предпринимателей из регионов.
Руководитель КМСП также обратил внимание, что корпорация учла специфику региональных банков и их охваты. Кроме этого, были использованы «длинные» лимиты. Данный подход позволяет оказывать адресную поддержку как можно большему количеству субъектов МСП и уже дает хороший результат.
В перспективе корпорация намерена нарастить число банков-партнеров в субъектах, чтобы увеличить охват малого и среднего бизнеса мерами господдержки.
При использовании механизма «зонтичных» поручительств может быть покрыто до половины займа. Данная мера поддержки позволяет привлекать кредитные средства предпринимателям, у которых отсутствует собственное залоговое обеспечение или его недостаточно. Размер поручительства может составлять 1 млрд рублей при сроке до пятнадцати лет.
Через «зонтичный» механизм предприятия могут привлекать банковские средства для инвестиций, развития производства, рефинансирования кредита, пополнения оборотных средства. Эта мера господдержки была запущена в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.