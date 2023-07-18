Мурашко предложил ограничить в России препараты для прерывания беременности

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Так, подобные медикаменты для проведения аборта необходимо перевести на строгий учет и жестко контролироваться в медучреждениях. Об этом Мурашко заявил во время заседания президиума «Единой России», пишет «Интерфакс».
Министр также добавил, что этот вопрос планируется решить до конца 2023 года.
Напомним, недавно жителям Воронежской области предложили способ, благодаря которому можно экономить на различных медикаментах.