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Мурашко предложил ограничить в России препараты для прерывания беременности

18 июля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Глава здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил ограничить реализацию препаратов для прерывания беременности.

Так, подобные медикаменты для проведения аборта необходимо перевести на строгий учет и жестко контролироваться в медучреждениях. Об этом Мурашко заявил во время заседания президиума «Единой России», пишет «Интерфакс».

Министр также добавил, что этот вопрос планируется решить до конца 2023 года.

Напомним, недавно жителям Воронежской области предложили способ, благодаря которому можно экономить на различных медикаментах.

Жителям Воронежской области предложили способ экономии на лекарственных препаратах
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#Елизавета Зиборова#Беременность#Лекарства#Препараты#Здравоохранение#Медицина#Учет#Аборт#Здоровье
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