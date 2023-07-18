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Мужчина под воздействием наркотиков задержан в аэропорту Екатеринбурга

18 июля 2023, 13:50
Фото: Midjourney
В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержан мужчина, который вел себя неадекватно. Он находился под воздействием наркотиков.

Отмечается, что мужчина не ориентировался в пространстве, на вопросы отвечал очень долго и заторможено. При этом алкоголем от него не пахло, сообщает Е1.

В результате выяснилось, что пассажир находится под наркотиками. В его ручной клади ничего подозрительного не нашли. Как выяснилось позднее, наркотик он хранил под перстнем, надетом на руку.

Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Как-либо объясниться задержанный не захотел. В прошлом его судили за употребление наркотиков и незаконный оборот запрещенных препаратов.

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#Елена Озерова#Наркотики#Екатеринбург#Задержание#Аэропорт#Кольцо#Кольцово#Происшествия
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