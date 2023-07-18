Мужчина под воздействием наркотиков задержан в аэропорту Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Отмечается, что мужчина не ориентировался в пространстве, на вопросы отвечал очень долго и заторможено. При этом алкоголем от него не пахло, сообщает Е1.
В результате выяснилось, что пассажир находится под наркотиками. В его ручной клади ничего подозрительного не нашли. Как выяснилось позднее, наркотик он хранил под перстнем, надетом на руку.
Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Как-либо объясниться задержанный не захотел. В прошлом его судили за употребление наркотиков и незаконный оборот запрещенных препаратов.