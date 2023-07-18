На полигонах Свердловской области завершились испытания весового оборудования

Весовой комплекс представляет собой платформу, которая способна выдерживать вес до 40 тонн и показывать результат с точностью до 20 килограммов. Взвешивание спецтехники происходит по дороге на полигон и обратно. Такие меры позволяют вести строгий учет и контроль транспортируемых из городского округа твердых коммунальных отходов. Полученные данные в режиме реального времени поступают в систему мониторинга регионального оператора.