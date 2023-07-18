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На полигонах Свердловской области завершились испытания весового оборудования

18 июля 2023, 13:28
Фото: Пресс-служба ООО «Рифей»
Уральские перепады температуры и влажности не повлияли на работу приборов учета на полигонах ТКО. Все 12 объектов на севере Свердловской области успешно прошли испытания на точность измерений.

Ежегодная поверка приборов учета позволяют определить соответствие весового комплекса установленным стандартам. В ходе испытаний эксперты устанавливают точность измерений, чувствительность оборудования и постоянство показаний. Весовой комплекс Качканарского городского округа стал завершающим в общей поверке 2023 года.

По итогам всех мероприятий специалисты выдают свидетельство о качестве работы весового оборудования и размещают результаты поверки в государственном реестре средств измерения.

Бесперебойная работа измерительного оборудования позволяет максимально точно вести учет количества ТКО, которые образуются на территории северного кластера и контролировать всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: Пресс-служба ООО «Рифей»

Весовой комплекс представляет собой платформу, которая способна выдерживать вес до 40 тонн и показывать результат с точностью до 20 килограммов. Взвешивание спецтехники происходит по дороге на полигон и обратно. Такие меры позволяют вести строгий учет и контроль транспортируемых из городского округа твердых коммунальных отходов. Полученные данные в режиме реального времени поступают в систему мониторинга регионального оператора.

#Свердловская область#Экология#ТКО#Полигоны ТБО#Проверка#Испытания#Анастасия Имамахметова
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