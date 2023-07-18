На полигонах Свердловской области завершились испытания весового оборудования

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Ежегодная поверка приборов учета позволяют определить соответствие весового комплекса установленным стандартам. В ходе испытаний эксперты устанавливают точность измерений, чувствительность оборудования и постоянство показаний. Весовой комплекс Качканарского городского округа стал завершающим в общей поверке 2023 года.
По итогам всех мероприятий специалисты выдают свидетельство о качестве работы весового оборудования и размещают результаты поверки в государственном реестре средств измерения.
Бесперебойная работа измерительного оборудования позволяет максимально точно вести учет количества ТКО, которые образуются на территории северного кластера и контролировать всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Весовой комплекс представляет собой платформу, которая способна выдерживать вес до 40 тонн и показывать результат с точностью до 20 килограммов. Взвешивание спецтехники происходит по дороге на полигон и обратно. Такие меры позволяют вести строгий учет и контроль транспортируемых из городского округа твердых коммунальных отходов. Полученные данные в режиме реального времени поступают в систему мониторинга регионального оператора.