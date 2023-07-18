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На заводе «Русал» в Михайловске разгорелся крупный пожар

18 июля 2023, 16:35
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На предприятии организации «Русал» в свердловском городе Михайловск вспыхнул крупный пожар. Инцидент произошел 18 июля 2023 года.

После того, как на заводе вспыхнул огонь, из цеха был эвакуирован 101 человек. Площадь возгорания — 120 квадратных метров. При этом также был риск обрушения кровли, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вскоре прибывшие к месту пожара сотрудники МЧС сумели локализовать разгорающееся пламя. Сведений о пострадавших нет. Известно, что пожар вспыхнул из-за протечки жидкого металла сквозь фильтр.

По факту происшествия специалисты МЧС проведут проверку. По ее итогам будет приниматься решение о возобновлении производства.

Напомним, 12 июля 2023 года в Екатеринбурге вспыхнули поддоны и бытовки. Площадь данного пожара составила более тысячи квадратных метров.

Бытовки и деревянные поддоны загорелись в Екатеринбурге
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