На заводе «Русал» в Михайловске разгорелся крупный пожар

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
После того, как на заводе вспыхнул огонь, из цеха был эвакуирован 101 человек. Площадь возгорания — 120 квадратных метров. При этом также был риск обрушения кровли, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Вскоре прибывшие к месту пожара сотрудники МЧС сумели локализовать разгорающееся пламя. Сведений о пострадавших нет. Известно, что пожар вспыхнул из-за протечки жидкого металла сквозь фильтр.
По факту происшествия специалисты МЧС проведут проверку. По ее итогам будет приниматься решение о возобновлении производства.
Напомним, 12 июля 2023 года в Екатеринбурге вспыхнули поддоны и бытовки. Площадь данного пожара составила более тысячи квадратных метров.