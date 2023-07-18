Началась реставрация школы в Висиме под Нижним Тагилом, где учился Мамин-Сибиряк

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Школа является одним из объектов культурного наследия. После революции в 1917 году в этом здании в разные годы располагались прием молока, библиотека для детей, парикмахерская, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам заведующей исторического здания Надежды Волковой, в 2002 году в нем оборудовали экспозицию «Церковно-приходская школа второй половины XIX века». Также заведующая отметила, что за все годы здание ни разу не перестраивалось.
В ходе реконструкции будут установлены новые фрагменты нижних венцов, восстановят кирпичную печь, покрытие крыши из лиственницы, а также отремонтируют отделку внутренних помещений. Замглавы мэрии по соцполитике Валерий Суров отметил, что также необходимо будет утеплить полы и контур здания и укрепить фундамент.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле начались реконструкционные работы дома Евлампия Копылова, который был построен в начале XIX века.