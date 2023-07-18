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Началась реставрация школы в Висиме под Нижним Тагилом, где учился Мамин-Сибиряк

18 июля 2023, 06:49
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В поселке Висим начались реставрационные работы старинной церковно-приходской школы, в которой учился Дмитрий Мамин-Сибиряк в 60-х годах XIX века.

Школа является одним из объектов культурного наследия. После революции в 1917 году в этом здании в разные годы располагались прием молока, библиотека для детей, парикмахерская, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По словам заведующей исторического здания Надежды Волковой, в 2002 году в нем оборудовали экспозицию «Церковно-приходская школа второй половины XIX века». Также заведующая отметила, что за все годы здание ни разу не перестраивалось.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В ходе реконструкции будут установлены новые фрагменты нижних венцов, восстановят кирпичную печь, покрытие крыши из лиственницы, а также отремонтируют отделку внутренних помещений. Замглавы мэрии по соцполитике Валерий Суров отметил, что также необходимо будет утеплить полы и контур здания и укрепить фундамент.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле начались реконструкционные работы дома Евлампия Копылова, который был построен в начале XIX века.

В Нижнем Тагиле началась реконструкция дома Евлампия Копылова
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