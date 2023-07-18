tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Новикомбанк подписал контракты, направленные на поддержку инноваций в промышленности

18 июля 2023, 17:22
На выставке «Иннопром-2023» Новикомбанк заключил ряд договоренностей, направленных на содействие инновационным проектам в промышленности, на общую сумму 36 млрд рублей.

Поддержка продвижения программ выпуска инновационной продукции принадлежит к категории приоритетных для Новикомбанка, который в этом году отмечает 30-летие. Банк постоянно продолжает работу в направлении развития собственных преференциальных программ для высокотехнологичных предприятий. Об этом информирует ТАСС.

В числе прогрессивных банковских инструментов старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева обозначила финансирование с господдержкой и регуляторными стимулами, собственные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития.

Так, на полях мероприятия Новикомбанк подписал договоренность о предоставлении финансирования для проектов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Общая сумма контракта, предметом которого является финансовая поддержка производства радиоэлектронных систем, составила 10 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы, Новикомбанком также планируется обеспечение финансирования с максимальной интеграцией мер государственной поддержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под контролем наставников реализуют инновационные идеи, трансформируя их в разработки, отвечающие нуждам отечественной промышленности. Ожидается, что первым из подобных проектов, осуществленных при финансовом участии банка, должен стать выпуск современных литий-ионных батарей.

Помимо этого, предоставление Новикомбанком банковских гарантий обеспечит для АНО «Технопарк авиационных технологий» возможность приступить к реализации инновационных проектов по выпуску комплектующих для силовых установок, задействованных в гражданской авиации, включая двигатели ПД-14 и ПД-8 нового поколения.

«В названии выставки „Иннопром-2023“ заложена главная концепция мероприятия, которая заключается в развитии инноваций в промышленности», — заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского реготделения «СоюзМаш» Елена Георгиева. Она добавила, что в процессе выставки компания анонсировала собственные решения в сфере финансовой поддержки инноваций, которые служат решению вопросов по приближению технологического суверенитета страны.

Подпишитесь
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
Сегодня, 11:42
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля
Сегодня, 05:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Вчера, 07:36
Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца
Сегодня, 11:24
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Вчера, 06:02
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57