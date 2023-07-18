Новикомбанк подписал контракты, направленные на поддержку инноваций в промышленности

По данным пресс-службы, Новикомбанком также планируется обеспечение финансирования с максимальной интеграцией мер государственной поддержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под контролем наставников реализуют инновационные идеи, трансформируя их в разработки, отвечающие нуждам отечественной промышленности. Ожидается, что первым из подобных проектов, осуществленных при финансовом участии банка, должен стать выпуск современных литий-ионных батарей.