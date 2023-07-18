Новикомбанк подписал контракты, направленные на поддержку инноваций в промышленности

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Поддержка продвижения программ выпуска инновационной продукции принадлежит к категории приоритетных для Новикомбанка, который в этом году отмечает 30-летие. Банк постоянно продолжает работу в направлении развития собственных преференциальных программ для высокотехнологичных предприятий. Об этом информирует ТАСС.
В числе прогрессивных банковских инструментов старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева обозначила финансирование с господдержкой и регуляторными стимулами, собственные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития.
Так, на полях мероприятия Новикомбанк подписал договоренность о предоставлении финансирования для проектов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Общая сумма контракта, предметом которого является финансовая поддержка производства радиоэлектронных систем, составила 10 миллиардов рублей.
По данным пресс-службы, Новикомбанком также планируется обеспечение финансирования с максимальной интеграцией мер государственной поддержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под контролем наставников реализуют инновационные идеи, трансформируя их в разработки, отвечающие нуждам отечественной промышленности. Ожидается, что первым из подобных проектов, осуществленных при финансовом участии банка, должен стать выпуск современных литий-ионных батарей.
Помимо этого, предоставление Новикомбанком банковских гарантий обеспечит для АНО «Технопарк авиационных технологий» возможность приступить к реализации инновационных проектов по выпуску комплектующих для силовых установок, задействованных в гражданской авиации, включая двигатели ПД-14 и ПД-8 нового поколения.
«В названии выставки „Иннопром-2023“ заложена главная концепция мероприятия, которая заключается в развитии инноваций в промышленности», — заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского реготделения «СоюзМаш» Елена Георгиева. Она добавила, что в процессе выставки компания анонсировала собственные решения в сфере финансовой поддержки инноваций, которые служат решению вопросов по приближению технологического суверенитета страны.