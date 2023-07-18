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Официанта за чаевые избил коллега в кафе под Нижним Тагилом

18 июля 2023, 15:40
Фото: tagilcity.ru
Молодого человека Артемия, который работал официантом в кафе «У мангала» в селе Лая под Нижним Тагилом, избил коллега. По словам матери пострадавшего, тому не понравилось, что ему давали много чаевых.

Татьяна, мама Артемия, пояснила, что сын проработал в кафе три дня. По ее словам, другой официант, Эльгун, позавидовал тому, что у него хорошо получается зарабатывать чаевые.

14 июля около 12 часов дня Артемий взялся обслуживать два столика. Он стоял и наливал кипяток, когда тот толкнул его локтем, и сын ответил также. После чего от Эльгуна в ответ прилетело сразу несколько ударов Артемию в лицо, — рассказала мама пострадавшего редакции TagilCity.ru.

Затем сын вызвал скорую помощь, его увезли на обследование в Демидовскую больницу, зашили бровь и поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма.

Фото: tagilcity.ru
Его весь день рвало. Когда уже был дома, если вставал с постели, то из носа шла кровь. Мы в этот же день написали заявление в полицию от имени Артемия и попросили возбудить уголовное дело, — отметила собеседница.

По ее словам, с ними пока никто не связывался. Сотрудники полиции не опрашивали свидетелей и самого Эльгуна, а также не выезжали на место преступления и не запрашивали документы из больницы.

Мы писали заявление в пятницу на Островского, они переслали в понедельник участковому, проводится проверка. Я ему сама позвонила. В телефонном разговоре он сказал, что не имеет право возбуждать уголовное дело, — пояснила Татьяна.
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