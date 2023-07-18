Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга хранила его тело в гараже из жалости

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По мнению анонимного источника, хранение тела без попыток от него избавиться — редкость, пишет Е1.
Наумова говорила, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя, — добавил анонимный источник.
Однако правоохранители со скепсисом восприняли слова обвиняемой в связи с тем, что ранее она много лгала.
Скорее всего, она ждала, когда тело мальчика разложится и нельзя будет определить, от чего он погиб. Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер, — сказал инсайдер.
Тем временем проведение экспертизы продолжается.