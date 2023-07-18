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Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга хранила его тело в гараже из жалости

18 июля 2023, 09:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге опекун 6-летнего умершего Далера объяснила, зачем полгода хранила тело умершего ребенка в сумке в гараже. Она рассказала, что ей было жаль что-либо с ним делать

По мнению анонимного источника, хранение тела без попыток от него избавиться — редкость, пишет Е1.

Наумова говорила, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя, — добавил анонимный источник.

Однако правоохранители со скепсисом восприняли слова обвиняемой в связи с тем, что ранее она много лгала.

Скорее всего, она ждала, когда тело мальчика разложится и нельзя будет определить, от чего он погиб. Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер, — сказал инсайдер.

Тем временем проведение экспертизы продолжается.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Тело#Гараж#Допрос#Следствие#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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