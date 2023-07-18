Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца

Напомним, новый офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А планировалось открыть в конце 2022 года, однако он до сих пор не функционирует. В помещение переедут специалисты из офиса МФЦ на улице Космонавтов.