tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Изображение материала

Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца

18 июля 2023, 11:24
Фото: tagilcity.ru

Подрядчика для ремонта офиса МФЦ снова ищут в Нижнем Тагиле

Открытие нового большого офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле затянется как минимум еще на два месяца. В помещении необходимо доделать ремонт и подключить сигнализацию.

Согласно документации, в помещении нужно заменить проводку, светильники, распределительные щиты, выключатели и розетки, подключить охранно-пожарные извещатели, отштукатурить стены.

Также строители демонтируют старые подвесные потолки, двери, унитазы и писсуары, умывальники и раковины, а затем установят новые.

Фото: tagilcity.ru

Все работы необходимо окончить в течение 60 шестидесяти календарных дней. Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 миллиона рублей.

Напомним, новый офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А планировалось открыть в конце 2022 года, однако он до сих пор не функционирует. В помещение переедут специалисты из офиса МФЦ на улице Космонавтов.

Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый офис МФЦ в центре Нижнего Тагила до сих пор не открылсяНовый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 годуНи подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Мфц#Ремонт#Закупка#Подрядчик#Сантехника#Сигнализация#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
Сегодня, 11:42
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля
Сегодня, 05:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Вчера, 07:36
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Вчера, 06:02
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57