Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Согласно документации, в помещении нужно заменить проводку, светильники, распределительные щиты, выключатели и розетки, подключить охранно-пожарные извещатели, отштукатурить стены.
Также строители демонтируют старые подвесные потолки, двери, унитазы и писсуары, умывальники и раковины, а затем установят новые.
Все работы необходимо окончить в течение 60 шестидесяти календарных дней. Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 миллиона рублей.
Напомним, новый офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А планировалось открыть в конце 2022 года, однако он до сих пор не функционирует. В помещение переедут специалисты из офиса МФЦ на улице Космонавтов.