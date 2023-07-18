Пешеход погиб в массовом ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Водитель фургона Isuzu во время движения по трассе отвлекся на документы. В связи с этим он потерял контроль над управлением и, заехав на правую обочину, столкнулся с припаркованными автомобилями Citroën, Opel и Mercedes, а также сбил трех пешеходов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В произошедшей аварии погиб один из пешеходов. Двое других пострадавших, среди которых была 15-летняя девушка, с полученными травмами отвезены в больницу. Сотрудники ОВД сейчас проводят проверку по факту ДТП.
Известно, что у одной из иномарок оказалось повреждено колесо. К водителю автомобиля приехали его близкие, чтобы помочь устранить проблему. В этот момент произошел наезд фургона.
Напомним, 17 июля 2023 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трамвая и иномарки Skoda. В результате столкновения пострадала пассажирка трамвая. Врачи, осмотрев женщину, отпустили ее домой.