Пешеход погиб в массовом ДТП на Серовском тракте

Водитель фургона Isuzu во время движения по трассе отвлекся на документы. В связи с этим он потерял контроль над управлением и, заехав на правую обочину, столкнулся с припаркованными автомобилями Citroën, Opel и Mercedes, а также сбил трех пешеходов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.