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Пешеход погиб в массовом ДТП на Серовском тракте

18 июля 2023, 14:58
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
На Серовском тракте произошла массовая авария с участием фургона, трех иномарок и трех пешеходов, один из которых погиб. ДТП случилось 18 июля 2023 года.

Водитель фургона Isuzu во время движения по трассе отвлекся на документы. В связи с этим он потерял контроль над управлением и, заехав на правую обочину, столкнулся с припаркованными автомобилями Citroën, Opel и Mercedes, а также сбил трех пешеходов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В произошедшей аварии погиб один из пешеходов. Двое других пострадавших, среди которых была 15-летняя девушка, с полученными травмами отвезены в больницу. Сотрудники ОВД сейчас проводят проверку по факту ДТП.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Известно, что у одной из иномарок оказалось повреждено колесо. К водителю автомобиля приехали его близкие, чтобы помочь устранить проблему. В этот момент произошел наезд фургона.

Напомним, 17 июля 2023 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трамвая и иномарки Skoda. В результате столкновения пострадала пассажирка трамвая. Врачи, осмотрев женщину, отпустили ее домой.

Женщина пострадала в ДТП с трамваем и иномаркой в Нижнем Тагиле
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