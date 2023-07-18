tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:09

Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Изображение материала

Победители конкурса «Билет в Арктику» пополнят ряды участников научной экспедиции

18 июля 2023, 20:09
Фото: 1MI
Целью мультиформатного конкурса для студентов «Билет в Арктику», стартовавшего в Российской Федерации, объявлена популяризация знаний в области освоения и изучения Арктического региона. Ожидается, что число участников проекта превысит 300 тысяч.

Лауреаты конкурса отправятся в составе научной экспедиции на производственные объекты, расположенные на Кольском полуострове. Там участники экспедиции проведут ряд опытов для собственных исследовательских проектов, а также познакомятся с работающими в Арктике коллегами — исследователями и другими специалистами.

По заявлению Дениса Секиринского, заместителя министра науки и высшего образования России, исследование Арктического региона входит в число семи приоритетных направлений, определенных в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. В задачи проекта входит привлечение будущих исследователей к изучению Арктики. Проект реализуется в рамках объявленного главой государства Десятилетия науки и технологий, целью которого является усиление влияния науки на развитие страны и общества. Об этом пишет gorod55.ru.

При помощи специальной разработки — мини-приложения «ВКонтакте» «Билет в Арктику» — претенденты на победу будут в виртуальном формате исследовать интерактивную карту Арктического региона. Здесь же можно провести проверку своих знаний, решая специальные мультиформатные задачи.

Каждому пользователю, отыскавшему на карте один из 33 символов Русского Севера, начисляются игровые бонусы, которые можно потратить на призы. В числе призов — наборы стикеров, голоса и подарки. Кроме того, конкурсантам предлагается пройти онлайн-тестирование, по результатам которого самым результативным из них будет предоставлена возможность презентовать свой арктический проект. Авторы тридцати лучших разработок представят свои работы на рассмотрение экспертной комиссии, которая и определит десятерых победителей.

«Росатом», «Норникель» и «ФосАгро» являются стратегическими партнерами проекта. Эти организации принимают активное участие в развитии арктического направления.

В составе экспертного жюри конкурса — представители РАН, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета и Томского политехнического университета, а также Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Выиграть путешествие в Арктику можно в приложении vk.cc/arctica. Регистрация доступна до 21 августа 2023 года.

Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и других учебных заведений, а также сотрудники научных институтов и организаций.

Подпишитесь
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
Сегодня, 11:42
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля
Сегодня, 05:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Вчера, 07:36
Открытие нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила затянется еще на два месяца
Сегодня, 11:24
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Вчера, 06:02
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57