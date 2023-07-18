Победители конкурса «Билет в Арктику» пополнят ряды участников научной экспедиции

Каждому пользователю, отыскавшему на карте один из 33 символов Русского Севера, начисляются игровые бонусы, которые можно потратить на призы. В числе призов — наборы стикеров, голоса и подарки. Кроме того, конкурсантам предлагается пройти онлайн-тестирование, по результатам которого самым результативным из них будет предоставлена возможность презентовать свой арктический проект. Авторы тридцати лучших разработок представят свои работы на рассмотрение экспертной комиссии, которая и определит десятерых победителей.