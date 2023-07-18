Победители конкурса «Билет в Арктику» пополнят ряды участников научной экспедиции

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Лауреаты конкурса отправятся в составе научной экспедиции на производственные объекты, расположенные на Кольском полуострове. Там участники экспедиции проведут ряд опытов для собственных исследовательских проектов, а также познакомятся с работающими в Арктике коллегами — исследователями и другими специалистами.
По заявлению Дениса Секиринского, заместителя министра науки и высшего образования России, исследование Арктического региона входит в число семи приоритетных направлений, определенных в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. В задачи проекта входит привлечение будущих исследователей к изучению Арктики. Проект реализуется в рамках объявленного главой государства Десятилетия науки и технологий, целью которого является усиление влияния науки на развитие страны и общества. Об этом пишет gorod55.ru.
При помощи специальной разработки — мини-приложения «ВКонтакте» «Билет в Арктику» — претенденты на победу будут в виртуальном формате исследовать интерактивную карту Арктического региона. Здесь же можно провести проверку своих знаний, решая специальные мультиформатные задачи.
Каждому пользователю, отыскавшему на карте один из 33 символов Русского Севера, начисляются игровые бонусы, которые можно потратить на призы. В числе призов — наборы стикеров, голоса и подарки. Кроме того, конкурсантам предлагается пройти онлайн-тестирование, по результатам которого самым результативным из них будет предоставлена возможность презентовать свой арктический проект. Авторы тридцати лучших разработок представят свои работы на рассмотрение экспертной комиссии, которая и определит десятерых победителей.
«Росатом», «Норникель» и «ФосАгро» являются стратегическими партнерами проекта. Эти организации принимают активное участие в развитии арктического направления.
В составе экспертного жюри конкурса — представители РАН, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета и Томского политехнического университета, а также Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
Выиграть путешествие в Арктику можно в приложении vk.cc/arctica. Регистрация доступна до 21 августа 2023 года.
Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и других учебных заведений, а также сотрудники научных институтов и организаций.