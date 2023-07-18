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Ремонт котельных проведут на Вые в Нижнем Тагиле

18 июля 2023, 08:12
Фото: tagilcity.ru
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на Вые в Нижнем Тагиле будет проведен ремонт котельных ЗИК, №36, №4, №78, №93, №109.

Они будут остановлены для проведения плановых работ с 18 по 27 июля 2023 года. В связи с этим на Вые и в городе будет отключена горячая вода в зонах работы котельных, сообщили в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.

Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила

Напомним, ХЗ «Планта» в Нижнем Тагиле оставит микрорайон «Северный» без воды на две недели. Предприятие также будет проводить подготовку к предстоящему отопительному сезону. Так, вода в домах жителей будет отсутствовать с 19 июля по 1 августа.

Химзавод в Нижнем Тагиле оставит без горячей воды целый микрорайон
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#Ирина Кирилова#Вода#Отопление#Котельная#Ремонт#Город#Нижний Тагил
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