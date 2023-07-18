Ремонт котельных проведут на Вые в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Они будут остановлены для проведения плановых работ с 18 по 27 июля 2023 года. В связи с этим на Вые и в городе будет отключена горячая вода в зонах работы котельных, сообщили в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Напомним, ХЗ «Планта» в Нижнем Тагиле оставит микрорайон «Северный» без воды на две недели. Предприятие также будет проводить подготовку к предстоящему отопительному сезону. Так, вода в домах жителей будет отсутствовать с 19 июля по 1 августа.