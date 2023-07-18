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Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля

18 июля 2023, 05:48
Фото: tagilcity.ru
Во время замеров воздуха 18 июля возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор поймал превышение сероводорода в 1,25 раза.

Замеры проводились при температуре воздуха +20 градусов и юго-западном ветре со скоростью 3 м/с.

Во время текущих замеров газоанализатор «Геолан-1П» поймал в воздухе диоксид азота, сероводород и формальдегид. 20-минутные замеры показали превышение сероводорода в 1,25 раза. Показатель вещества составил 0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3.

Сероводород в воздухе превысил норму в 1,25 разаСероводород в воздухе превысил норму в 1,25 раза
Сероводород в воздухе превысил норму в 1,25 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Замеры#Сероводород#Выбросы#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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