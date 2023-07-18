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Школа в Нижней Туре заплатит 40 тысяч рублей за буллинг ребенка

18 июля 2023, 10:47
Фото: 1MI
Школа в Нижней Туре заплатит 40 тысяч рублей за то, что педагоги не смогли защитить их сына от буллинга. Также они обратились в суд с иском к родителям мальчика, который напал на сына.

В один из учебных дней ребенок пришел из школы с кровоподтеками на теле и на лице. Тогда родители реили обратиться в суд.

В Свердловском областном суде пояснили, что между младшеклассниками произошел конфликт. Во время перемены один мальчик подошел к другому и начал его душить, а затем толкнул. В результате второй ребенок ударился об стенку.

Однако нападавший не остановился. Он стал выворачивать руки пострадавшему и бить по спине. В результате у него на лице, груди и предплечье были кровоподтеки. Родители ребенка обратились в полицию, но дело не было возбуждено в связи с отсутствием состава преступления.

Но родителей это не устроило. Тогда они обратились в суд с иском к школе и родителям ребенка. Они требовали взыскать по 50 тысяч с каждой из сторон. Однако суд постановил выплатить 20 тысяч со школы, а также 20 тысяч с родителей ребенка.

При этом достаточных доказательств, что родители мальчика не приняли мер по воспитанию сына, не было, уточнили в Свердловском областном суде. В связи с этим было решено возложить компенсацию морального вреда на учебное заведение.

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#Ирина Кирилова#Буллинг#Школа#Дети#Ученики#Педагог#18+#Происшествия#Нижняя Тура
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