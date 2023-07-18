Школа в Нижней Туре заплатит 40 тысяч рублей за буллинг ребенка

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В один из учебных дней ребенок пришел из школы с кровоподтеками на теле и на лице. Тогда родители реили обратиться в суд.
В Свердловском областном суде пояснили, что между младшеклассниками произошел конфликт. Во время перемены один мальчик подошел к другому и начал его душить, а затем толкнул. В результате второй ребенок ударился об стенку.
Однако нападавший не остановился. Он стал выворачивать руки пострадавшему и бить по спине. В результате у него на лице, груди и предплечье были кровоподтеки. Родители ребенка обратились в полицию, но дело не было возбуждено в связи с отсутствием состава преступления.
Но родителей это не устроило. Тогда они обратились в суд с иском к школе и родителям ребенка. Они требовали взыскать по 50 тысяч с каждой из сторон. Однако суд постановил выплатить 20 тысяч со школы, а также 20 тысяч с родителей ребенка.
При этом достаточных доказательств, что родители мальчика не приняли мер по воспитанию сына, не было, уточнили в Свердловском областном суде. В связи с этим было решено возложить компенсацию морального вреда на учебное заведение.