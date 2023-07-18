Школа в Нижней Туре заплатит 40 тысяч рублей за буллинг ребенка

Но родителей это не устроило. Тогда они обратились в суд с иском к школе и родителям ребенка. Они требовали взыскать по 50 тысяч с каждой из сторон. Однако суд постановил выплатить 20 тысяч со школы, а также 20 тысяч с родителей ребенка.