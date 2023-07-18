Школьница из Перми скончалась после изнасилования и поджога

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Лежащую пострадавшую заметил машинист и вызвал скорую. Школьница пробыла в коле девять дней и скончалась, пишет «Ural Mash».
Медики диагностировали у нее ожоги 85% тела. Они сражались за ее жизнь, но ничего не обещали. Школьнице было 16 лет.
В от день школьницу хотели отправить в другую больницу на вертолете, но не стали рисковать, так как она находилась в очень тяжелом состоянии. По словам местных жителей, девушка и нападавший были близкими друзьями.
Сейчас он задержан. Предварительно известно, что вся его семья работает в полиции и прокуратуре.