tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Изображение материала

Школьница из Перми скончалась после изнасилования и поджога

18 июля 2023, 08:17
Фото: 1MI
В Перми девочка скончалась после того, как ее друг-школьник изнасиловал ее, после чего поджег и оставил умирать на железнодорожных путях.

Лежащую пострадавшую заметил машинист и вызвал скорую. Школьница пробыла в коле девять дней и скончалась, пишет «Ural Mash».

Медики диагностировали у нее ожоги 85% тела. Они сражались за ее жизнь, но ничего не обещали. Школьнице было 16 лет.

В от день школьницу хотели отправить в другую больницу на вертолете, но не стали рисковать, так как она находилась в очень тяжелом состоянии. По словам местных жителей, девушка и нападавший были близкими друзьями.

Сейчас он задержан. Предварительно известно, что вся его семья работает в полиции и прокуратуре.

Изнасиловали и подожгли: подростки в Пермском крае напали на 15-летнюю девушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Изнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободуПьяный свердловчанин изнасиловал восьмилетнюю девочку в КраснотурьинскеВ Асбесте суд запретил возвращать в спецшколу изнасилованного мальчика
#Елена Озерова#Дети#Изнасиловал#Школьник#Поджог#Девушка#Криминал#18+#Пермь
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород в воздухе, опасный мусор и мертвая рыба
Вчера, 07:36
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Уголовное дело за убийство собаки в Черноисточинске возбудила полиция Нижнего Тагила
Вчера, 06:39
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
График отключения воды в Нижнем Тагиле в августе 2023
Вчера, 06:02