Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК избивают коллегу за проезд зайцем

Пострадавший — работник Алексей Федорова, сообщает «ВашГород.ру». Сообщается, что конфликты на этой почве среди сотрудников происходили регулярно. Ведь водитель, увидев, что Алексей не заплатил, отказывается ехать по маршруту, и другие сотрудники из-за этого опаздывали на работу. После этого, по данным источника, они избивали Алексея.