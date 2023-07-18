Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК избивают коллегу за проезд зайцем

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Пострадавший — работник Алексей Федорова, сообщает «ВашГород.ру». Сообщается, что конфликты на этой почве среди сотрудников происходили регулярно. Ведь водитель, увидев, что Алексей не заплатил, отказывается ехать по маршруту, и другие сотрудники из-за этого опаздывали на работу. После этого, по данным источника, они избивали Алексея.
Избиения происходят из-за попустительства руководства ЕВРАЗ ЗСМК и правоохранительных органов, — уверен помощник депутатов Новокузнецкого горсовета Леонида Буракова.
Он обращался к начальству предприятия. Просил разобраться в инциденте. Сам Алексей рассказа, что он работает слесарем-ремонтником цеха теплогазоснабжения. В 2018 году его уже увольняли с работы, но в 2022-м, но восстановился здесь.