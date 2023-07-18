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Стала известность личность погибшего самокатчика в ДТП в Екатеринбурге

18 июля 2023, 03:43
Фото: Страница Сергея Романова во ВКонтакте
Погибшим самокатчиком в ДТП из Екатеринбурга оказался 23-летний Сергей Романов.

7 июля 2023 года, за неделю до случившегося, молодой человек получил диплом юридического университета. В вузе рассказали, что Сергей был добрым человеком, который мог поддержать человека в трудной ситуации и чем-нибудь помочь.

Прощание с молодым человеком состоится в Верхней Салде 18 июля 2023 года.

Напомним, ДТП произошло ночью 14 июля 2023 года. Сергей поехал по проезжей части на красный сигнал светофора, и его сбил автомобиль Volvo. В результате удара у самоката оторвало руль.

Пострадавшего отвезли в больницу, но из-за перелома основания черепа и ребер он скончался.

Самокатчик в Екатеринбурге скончался после перелома черепа и ребер в ДТП
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