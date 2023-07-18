Стала известность личность погибшего самокатчика в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:43
7 июля 2023 года, за неделю до случившегося, молодой человек получил диплом юридического университета. В вузе рассказали, что Сергей был добрым человеком, который мог поддержать человека в трудной ситуации и чем-нибудь помочь.
Прощание с молодым человеком состоится в Верхней Салде 18 июля 2023 года.
Напомним, ДТП произошло ночью 14 июля 2023 года. Сергей поехал по проезжей части на красный сигнал светофора, и его сбил автомобиль Volvo. В результате удара у самоката оторвало руль.
Пострадавшего отвезли в больницу, но из-за перелома основания черепа и ребер он скончался.